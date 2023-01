KFA2 GeForce RTX 3060 1-Click OC 8GB im Test

Anzeige

Die Systemanforderungen für aktuelle Spiele steigen stetig. Während die GeForce GTX 1060 vor einigen Jahren für die meisten Spiele in WQHD (2560×1440 Pixel) mit mittleren bis hohen Details ausreichend schnell war, wird diese bei aktuellen Spielen oftmals als Mindestanforderung für FullHD (1080p) und niedrige Details genannt. Kein Wunder, denn die GeForce GTX 1060 wurde immerhin bereits am 19. Juli 2016 vorgestellt. Wer damit also aktuelle Spiele zocken möchte, hat nur noch bedingt Spaß mit dieser Grafikkarte und eine Aufrüstung ist angesagt.

Doch welche Grafikkarte kommt in Frage und ist sinnvoll? Die erheblichen Preissteigerungen in diesem Bereich machen die Auswahl nicht leichter. Wer bei ca. 400 Euro Budget bleiben möchte, hat nur eingeschränkte Optionen. Wir haben uns für die im Dezember veröffentlichte GeForce RTX 3060 8GB entschieden. Genauer gesagt für die “KFA2 GeForce RTX 3060 1-Click OC 8GB”. Ob sich die Aufrüstung lohnt und welche Performanceverbesserungen sich ergeben, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist wenig spektakulär und schnell aufgezählt. Neben der Grafikkarte befindet sich lediglich noch eine Kurzanleitung im Karton.

Testsystem

Folgende Komponenten kommen im Testsystem zum Einsatz: