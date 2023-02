Warum sollte man programmatische Werbung betreiben?

In einer Welt, in der sich das Internet als unverzichtbares Werkzeug im Alltag etabliert hat, muss jedes Unternehmen, das lebensfähig sein will, eine Webpräsenz aufbauen. Leider werden jeden Tag Millionen von Unternehmenswebsites online gestellt. Es reicht also nicht aus, eine Website zu erstellen und zu hoffen, dass man damit Kunden anzieht. Unabhängig von ihrer Branche müssen Unternehmen ihre Sichtbarkeit im Internet ausbauen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Um dies zu erreichen, können Sie die natürliche Suchmaschinenoptimierung, soziale Netzwerke, Influencer oder auch Werbekampagnen durchlaufen.

Während die letztgenannte Methode sehr effektiv ist, um mehr Interessenten anzuziehen, ist es nie einfach, die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Interessenten zu übermitteln. Hier kommt die programmatische Werbung ins Spiel. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, finden Sie in diesem Artikel heraus, was Programmatic Advertising ist und warum Sie es betreiben sollten.

Programmatische Werbung: Was ist das?

Programmatische Werbung ist Online-Werbung, die sich auf das Verhalten von Internetnutzern konzentriert. Programmatische Werbekampagnen ermöglichen den automatischen Kauf von Werbeflächen auf verschiedenen digitalen Medien (Website, Handy, Video, etc.). Um sie erfolgreich durchzuführen, empfiehlt es sich, auf eine Programmatic Adcertising Agentur zurückzugreifen, da sie die qualifizierte und kompetente Fachkraft für diese Art von Aufgabe ist. Programmatic Advertising stammt nämlich von einem englischen Begriff ab, der so viel wie Echtzeitauktion bedeutet. Es wurde von Google eingeführt und lässt mehrere Werbetreibende (Unternehmen) um eine freie Werbefläche konkurrieren.

Derjenige, der den höchsten Preis für die betreffende Werbefläche bietet, ist der Gewinner der Auktion. Er kann also seine Werbung anzeigen. Das Interessante an der programmatischen Werbung ist, dass alles innerhalb von Millisekunden abläuft. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist Programmatic Advertising eine Weiterentwicklung des digitalen Marketings, bei der Software und Algorithmen eingesetzt werden, um bestimmte Werbeentscheidungen in Echtzeit zu automatisieren. Im Gegensatz zur traditionellen Displaywerbung können Sie mit dieser Technik viel genauere Zielgruppen ansprechen. Einfach ausgedrückt: Bei der programmatischen Werbung zeigen Sie Ihre Werbung nur den Personen, die Sie gezielt angesprochen haben.

Welche Vorteile bietet programmatische Werbung?

Wenn Sie noch zögern, Programmatic Advertising für Ihr Unternehmen einzuführen, sollten Sie wissen, dass es viele sehr interessante Vorteile bietet. Zunächst einmal ermöglicht sie es Unternehmen, in Echtzeit eine kohärente und effektive Werbefläche im Hinblick auf ihre Zielgruppe zu kaufen. Diese Werbeform ermöglicht es den Werbetreibenden dann, Zeit zu sparen, aber auch zeitraubende und sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren. Programmatische Werbung ermöglicht außerdem eine genaue und relevante Zielgruppenansprache zum idealen Zeitpunkt. Auf diese Weise zeigen Sie Ihren Zielgruppen personalisierte und interessante Werbung. Der Vorteil ist, dass Sie durch die Auswahl der richtigen Interessenten und des richtigen Zeitpunkts ein Publikum erreichen, das für Ihr Angebot empfänglich ist und darauf anspricht.

Durch die gezielte Ansprache von Zielgruppen ist Programmatic Advertising ein wichtiger Verbündeter für die Steigerung von Umsatz, Bekanntheitsgrad und Konversionsrate. Programmatische Werbung spart zudem Zeit und Geld. Sie minimiert unnötige Kosten, indem sie weniger relevante Zielgruppen ausschließt und keine Werbeformate vorschreibt. Außerdem spart es Zeit bei der Implementierung. Programmatische Werbung ermöglicht Ihnen eine chronische Präsenz auf Websites. Die Präsenz ist nicht zeitlich begrenzt wie bei Kampagnen traditionelle Werbung.

Schließlich bietet Programmatic Advertising mehr Flexibilität und ermöglicht es dem Werbetreibenden, seine Strategie jederzeit anzupassen. So kann dieser seine Ziele leichter erreichen.