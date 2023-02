OnePlus stellt erste eigene Tastatur vor

OnePlus hat mittlerweile tatsächlich seine erste eigene Tastatur vorgestellt. Wobei OnePlus das Produkt nun nicht völlig im Alleingang gestemmt hat, denn es war der Tastatur-Spezialist Keychron beteiligt. Letztere sind insbesondere unter Mac-Besitzern bekannt, da sie als einer der wenigen Hersteller mechanische Tastaturen mit macOS-Layout anbieten. Gemeinsam mit OnePlus hat man nun das Modell Keyboard 81 Pro gestemmt.

Anzeige

Nicht ohne Grund erinnert das sogenannte “OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro” an die Keychron Q1 Pro. Auch hier handelt es sich um eine mechanische Tastatur mit 81 Tasten, die vorerst nur mit US-Layout angekündigt worden ist. Auch eine RGB-Beleuchtung wurde integriert, was Gamer ansprechen könnte. Das Gehäuse besteht aus Aluminium.

Verbinden kann man die Tastatur mit dem Rechner entweder kabellos via Bluetooth 5.1 oder aber kabelgebunden via USB-C. Der Akku der OnePlus-Tastatur kommt auf 4.000 mAh und soll ca. 100 Stunden durchhalten, wenn die RGB-Beleuchtung auf der höchsten Einstellung aktiv ist. Es besteht die Wahl aus zwei Varianten: Es gibt das OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro entweder mit den taktilen Switches “Winter Bonfire” oder den linearen Schaltern “Summer Breeze”.

Das Design verzichtet auf ein Numpad, es handelt sich also nicht um eine Fullsize-Tastatur. Man setzt auf Hot-Swappable-Tasten, die also einzeln leicht ausgetauscht werden können. An der Rückseite sitzt ein Alert-Slider, was an die Smartphones des Unternehmens erinnert. Zudem gibt es einen Drehregler, der individuell mit Funktionen belegt werden kann.

In den Handel kommt das OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro im April 2023. Der Preis beläuft sich auf 199 US-Dollar.

Quelle: OnePlus Indien