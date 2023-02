Dreame D10s Pro Saugroboter im Test

Anzeige

Der chinesische Hersteller Dreame ist bekannt für seine leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Saugroboter. Das aktuelle Topmodell Dreame L10s Ultra mit rotierenden Wischpads hatten wir erst kürzlich im Test. Mit einem Preis von rund 1000 Euro sprengt dieses Modell aber das Budget vieler Nutzer.

Kein Problem, denn Dreame hat auch im mittleren Preisbereich von 300 bis 400 Euro nachgelegt. Die neue D10s-Reihe geht mit drei verschiedenen Modellen an den Start: D10s, D10s Plus und D10s Pro. Die einzelnen Saugroboter unterscheiden sich nur in wenigen Punkten voneinander. Der D10s ohne Namenszusatz ist ohne Kamera und KI-Objekterkennung ausgestattet. Der D10s Plus kommt als einziger mit einer Absaugstation daher. Der von uns getestete Dreame D10s Pro muss lediglich auf die Absaugstation verzichten, kann aber mit allen anderen Features aufwarten.

Preislich liegt der Dreame Bot D10s Pro aktuell bei ca. 390 Euro. In unserem Test werden wir untersuchen, ob der Dreame Bot D10s Pro seine Versprechen hält und wie gut er sich im täglichen Einsatz bewährt.

Technische Daten

Technisch ist der Dreame D10s Pro auf dem neuesten Stand und muss sich nicht hinter der Konkurrenz verstecken. Die Saugkraft von 5.000 Pa ist mittlerweile Standard. Bei der Navigation setzt Dreame auf Laser (LDS) in Kombination mit einer Kamera, welche dank KI-Unterstützung eine gute Hinderniserkennung bieten soll. Ebenfalls kann die Kamera zur Videoüberwachung und Kommunikation benutzt werden. Eine Sprachsteuerung via Alexa, Siri und Google Assistant ist auch vorhanden.

Der 5.200 mAh große Akku sorgt für eine maximale Laufzeit von 150 Minuten, welche locker für eine große Wohnung ausreicht, selbst wenn die Herstellerangaben oftmals zu optimistisch angegeben werden. Eine einfache Wischfunktion darf natürlich nicht fehlen und wird auch vom D10s Pro geboten. Der Staub- und Wasserbehälter sind mit 570 ml bzw. 235 ml ausreichend dimensioniert.