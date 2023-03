Epic Games Store: Ab sofort ist “Rise of Industry” gratis

Im Epic Games Store gibt es heute mal wieder ein neues Spiel, dass kostenlos mitgenommen werden kann. So hält auf der Spiele-Plattform jede Woche donnerstags um 17 Uhr ein neuer Gratis-Titel Einzug. In dieser Woche handelt es sich konkret um das Strategiespiel “Rise of Industry”. Dieses ersetzt das kostenlose Spiel aus der letzten Woche – “Recipe for Disaster”.

Natürlich will man im Epic Games Store auf diese Weise auch neue Nutzer gewinnen. Es schwingt also die Hoffnung mit, dass diejenigen, die sich ein Gratis-Spiel sichern, irgendwann auch einen Kauf im Shop tätigen. Auch das Anlegen eines Accounts im Epic Games Store ist natürlich gratis. Doch worum geht es in “Rise of Industry”? Nun, der Spieler soll unternehmerisches Geschick beweisen, Produktionslinien optimieren und im frühen 20. Jahrhundert ein eigenes Wirtschaftsimperium aufbauen.

Als Basis dient eine prozedural generierte Welt, sodass sich grundsätzlich jede Partie anders anfühlt. Der Spieler baut neue Fabriken, produziert Waren und transportiert Rohstoffe. Dabei arrangiert er den Handel mit den sich selbst weiter entwickelnden Städten. Dabei gibt es aber natürlich auch Konkurrenz und Geschäftsereignisse können einiges durcheinander bringen.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit dem neuen Gratis-Spiel. Wer einen anderen Geschmack hat, sollte einfach nächste Woche erneut im Epic Games Store vorbeischauen. Am Donnerstag um 17 Uhr wird es dann wieder die Ablösung geben.

Quelle: Epic Games