Acer hat ein eigenes E-Bike vorgestellt

Acer ist eigentlich für seine Produkte im PC-Markt bekannt: Notebooks, Monitore, Komplettsysteme und mehr. Jetzt überrascht der Hersteller aus Taiwan mit der Ankündigung seines ersten E-Bikes: dem ebii. Das elektrische Fahrrad bewirbt man als Fahrrad für die Stadt mit KI-Funktionen. Dabei erinnert das Design des E-Bikes aber eher an Klappräder, woran sich die Geister scheiden dürften. Das Acer ebii wiegt ca. 16 kg und verwendet einen 250-Watt-Nabenmotor (40 Nm), welcher für Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h sorgen kann.

Mit einer Akkuladung soll das Acer ebii bis zu 110 km fahren. Geht der Akku bzw. dessen Ladung zur Neige, dann lässt sich das E-Bike in 2,5 Stunden erneut aufladen. Es gibt aber in paar Dinge zu beachten. So eignet sich das Acer ebii nur für Menschen mit einer Körpergröße von bis zu 1,85 m. Das Gesamtgewicht darf zudem bei maximal 120 kg liegen. Bedeutet, dass der Fahrer maximal 104 kg wiegen darf – wenn er nicht noch etwas auf dem Rad transportieren möchte oder einen Rucksack mit beispielsweise Einkäufen trägt. Da wird es also sicherlich schon für viele Menschen schwierig.

Mit einem Preisschild hat Acer das E-Bike ebii ebenfalls aktuell noch nicht versehen. Für die Bedienung wird jedenfalls die App ebiiGo vorausgesetzt. Die soll Angaben zur Akkulaufzeit ausgeben, Routen vorschlagen und auch die Geschwindigkeit zeigen. Zudem kann das Rad darüber gesperrt werden. Gilt dann aber nur für dessen Motor, ein gutes Schloss benötigt ihr weiterhin. Ebenfalls gibt es eine Alarm-Funktion.

Man darf gespannt sein, ob Acer es mit dem ebii vielleicht schafft, sich als E-Bike-Hersteller zu profilieren.

Quelle: Acer