Apple watchOS 10: Angeblich große Veränderungen für die Smartwatch-Oberfläche

Apple wird im Rahmen der WWDC 2023 Anfang Juni allerlei neue Versionen seiner Betriebssysteme vorstellen. Darunter wird auch watchOS 10 für die Smartwatches aus Cupertino sein. Jetzt tauchen Gerüchte auf, laut denen die neue Plattform für die Apple Watches dieses Mal eine Generalüberholung erfahren werde. Demnach plane Apple erhebliche Anpassungen der Benutzeroberfläche bzw. der Bedienung.

Anzeige

In den letzten Jahren hatte Apple watchOS im Wesentlichen um neue Apps und Zusatzfunktionen aufgepeppt. Am grundsätzlichen User-Interface (UI) sowie der Bedienung hatte sich aber wenig getan. Apple soll sich auch dazu entschieden haben, da man in Sachen Hardware für seine Smartwatches 2023 keine großen Sprünge hinlegen könne. Das soll erst wieder ab 2024 der Fall sein. Dann könnte Apple nämlich verbesserte Bildschirme, möglicherweise gar mit Micro-LED-Technologie verwenden.

Letzteres sollte man aber noch mit einem Fragezeichen versehen, denn Micro-LED-Displays sind aktuell noch extrem teuer. Leider wissen wir auch noch nicht genauer, was Apple denn nun an watchOS 10 modifizieren wird. So spricht die Gerüchteküche von erheblichen Umstellungen, schlüsselt aber nicht auf, wie sich diese ausdrücken sollen.

Vielleicht gibt es hier vor der WWDC 2023 im Juni, dem Entwicklerevent von Apple, ja noch weitere Leaks. Der Hersteller selbst enthält sich zu diesen Meldungen eines Kommentars.

Quelle: Apple Insider