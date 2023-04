Sony arbeitet angeblich an einem Nachfolger der PlayStation Vita

Angeblich arbeitet Sony wieder an einem Handheld: Nachdem man weder mit der PlayStation Portable noch mit der PlayStation Vita an Nintendos Dominanz im Handheld-Markt rütteln konnte, will das Unternehmen es wohl noch einmal wissen. Vielleicht sieht man seine Chance gekommen, weil zahlreiche Hersteller mit PC-Handhelds wie dem Steam Deck den Markt neu für sich aufrollen. Sonys neues Gerät zum mobilen Spielen soll dabei den Codenamen “Q Lite tragen”. Es gibt aber einen Haken an der Sache.

Anzeige

Demnach wird das neue Handheld von Sony nur in Kombination mit einer PlayStation 5 Sinn ergeben. Denn Remote Play soll hier da Stichwort sein. Inhalte könnten demnach von der PS5 an das Handheld gestreamt werden – mit bis zu 1080p und 60 fps. Um Games zu nutzen, wird eine permanente Internetverbindung notwendig sein.

Prototypen des Q Lite sollen an den DualSense-Controller erinnern und einen Touchscreen mit 8 Zoll Diagonale und IPS-Panel verwenden. Das Handheld soll auch die adaptiven Trigger und das haptische Feedback bieten. Offenbar ist es Sonys Plan, dieses sehr spezielle Handheld vor einer etwaigen PlayStation 5 Pro zu veröffentlichen. Vorher soll aber noch eine neue Variante der PS5 auf den Markt kommen, um die es schon länger Gerüchte gibt: eine Abwandlung mit abnehmbarem Laufwerk.

Sony selbst hat die Entwicklung eines derartigen Remote-Play-Handhelds bisher nicht bestätigt. Wir rechnen hier mit einer überschaubaren Zielgruppe, wenn es tatsächlich so kommen sollte, wie die Gerüchte beschreiben. Aber wer weiß, vielleicht könnte ein attraktiver Preis hier doch für Furore sorgen.

Quelle: Insider-Gaming