Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock erscheint für 365,99 Euro

Microsoft hat für seine Surface-Geräte das Thunderbolt 4 Dock auf den Markt gebracht. Es wurde entwickelt für Geräte mit USB-C und USB-4.0- bzw. Thunderbolt-4-Technologie. Kompatibel sind also neben den Surface Laptop 5, Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, Surface Pro 9 (Intel/WLAN) ebenfalls auch die Surface Pro 9 mit 5G, Surface Pro 7+, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Laptop 4, Surface Laptop 3, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Go, Surface Go 3, Surface Go 2, Surface Book 3 und das Surface Studio 2+ (wird nicht geladen).

Anzeige

Außen vor bleiben jedoch die beiden Modelle Surface Duo sowie Surface Duo 2. Die Abmessungen des Docks betragen 150 x 75 x 21,3 mm bei einem Gewicht von 410 g. Als Schnittstellen bietet das Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock:

165-W-Netzteil (bis zu 96 W Durchgangsleistung)

Thunderbolt 4 mit LED-Ladeanzeige (80 cm)

1x vorderseitiger USB-A-Anschluss (USB 3.1 Gen 2, 7,5 W)

1x vorderseitiger USB-C-Anschluss (USB 4 Thunderbolt 4) mit aktivierter Videoanzeige (15 W)

2x rückseitige USB-A-Anschlüsse (USB 3.1 Gen 2, 7,5 W)

2x rückseitige USB-C-Anschlüsse (USB 4 Thunderbolt 4, aktivierte Videoanzeige, 15 W)

1x Ethernet (2,5 Gbit/s)

3,5-mm-Audiobuchse

Befestigungsmöglichkeit für Sicherheitsschloss (kompatibel mit Kensington)

Mit seinem Preis von 365,99 Euro ist das Surface Thunderbolt 4 Dock freilich alles andere als ein Schnäppchen. Praktisch ist das Dock dennoch, könnt ihr es doch über ein einziges Kabel mit einem Surface-Gerät verbinden und dann eine Vielzahl zusätzlicher Ports erhalten. Je nach Gerät lassen sich so etwa bis zu drei externe 4K-Bildschirme mit 60 Hz ansteuern

Auch wenn Microsofts nur die Kompatibilität zu seinen eigenen Surface-Modellen explizit aufschlüsselt, sollten auch Notebooks von Drittherstellern kompatibel sein, insofern sie den passenden USB-C-Port mitbringen.

Quelle: Microsoft