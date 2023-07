Sony PlayStation 5: Bereits über 40 Mio. verkaufte Einheiten

Sony hat im November 2020 seine Spielekonsole PlayStation 5 veröffentlicht. Nun hat das Unternehmen bestätigt, dass sich die Konsole bereits über 40 Mio. mal verkaufen konnte. Somit bedankt sich dann auch der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, für die Begeisterung der Gaming-Community. Man sei froh, dass man mittlerweile auch die durch die Corona-Krise bedingten Lieferengpässe hinter sich lassen könnte. Tatsächlich ist die PS5 aktuell auch erstmals dank einer offiziellen Preissenkung günstiger zu bekommen.

Anzeige

Laut Sony sei die Nachfrage nach der PlayStation 5 weiterhin ungebrochen, aber man könne inzwischen ausreichend Einheiten liefern. Man verweist zudem auf das umfangreiche Zubehör, wie die DualSense-Controller in unterschiedlichen Farben, die Konsolen-Cover oder natürlich auch die PlayStation VR2. Obendrein gibt es mittlerweile mehr als 2.500 Spiele für die Konsole. Darunter sind exklusive Highlights wie “Horizon Forbidden West”, “God of War Ragnarök” oder auch das noch in diesem Jahr erscheinende “Spider-Man 2”. Der erste Teil ist das meistverkaufte PS4-Spiel.

In den letzten Monaten sind wiederum Triple-A-Blockbuster wie “Final Fantasy XVI”, “Diablo IV” und “Street Fighter 6” für die PlayStation 5 auf den Markt gekommen. Dabei hat Sony auch die Community über die 40 beliebtesten Spiele abstimmen lassen. Unter den auserkorenen Games sind nicht nur Triple-A-Spiele, sondern auch Indie-Games wie “Hades”, “Disco Elysium: The Final Cut” oder “Cult of the Lamb”.

Es ist davon auszugehen, dass und die Sony PlayStation 5 noch viele Jahre begleiten wird. Ob eine Pro- und eine Slim-Version ebenfalls in den Startlöchern stehen, ist derzeit offen.

Quelle: https://sonyinteractive.com/en/playstation-5-surpasses-40-million-in-sales/