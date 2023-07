Samsung Galaxy Watch6 und Watch6 Classic vorgestellt

Samsung hat abseits seiner beiden Foldables Samsung Galaxy Z Flip5 und Fold5 auch noch die Tablets der Reihe Galaxy Tab S9 auf den Markt gebracht. Nicht unterschlagen wollen wir aber, dass es zudem noch zwei brandneue Smartwatches gibt: die Galaxy Watch6 und Watch6 Classic sind ebenfalls vorgestellt worden. Beide Modelle nutzen den Chip Exynos W930 mit zwei Kernen und 1,4 GHz Takt als Herzstück. Obendrein sind 2 GByte RAM sowie 16 GByte Speicherplatz verbaut – ab Werk stehen 7,1 GByte zu freien Verfügung. Als neue Funktionen sind etwa WhatsApp, der Google Kalender sowie Gmail an Bord.

Die Samsung Galaxy Watch6 und Watch6 Classic bringen auch NFC für mobile Bezahlungen und GPS zur Standorterkennung mit. Als Betriebssystem dient WearOS mit One UI Watch 5 als Oberfläche. Dabei stehen je nach Wahl AMOLED-Bildschirme mit 1,3 Zoll (40 bzw. 43 mm) Diagonale bei x 432 x 432 Pixeln bzw. 1,5 Zoll (44 und 47 mm) Diagonale bei 480 x 480 Pixeln zur Auswahl. Geschützt werden die bis zu 2.000 Nits hellen Screens durch Saphirglas. Sie bieten auch eine Always-On-Funktion.

Die smarten Uhren können natürlich zahlreiche Workouts tracken und Tipps zur Verbesserung des Trainings geben. Ebenfalls lässt sich der Schlaf überwachen und umfangreich auswerten. Tatsächlich kann über die Wearables gar das Smart Home gesteuert werden, insofern die jeweiligen Geräte via SmartThings eingebunden sind. Natürlich können die Samsung Galaxy Watch6 und Watch6 Classic auch den Puls messen und vier persönliche Pulsbereiche definieren. Auch die EKG- und Blutdruckmessungen sind möglich. Hier kann ein HR Alert auf abnorme Herzfrequenzen hinweisen. Letzteres wird jedoch erst durch ein Update nachgereicht.

Auch kann die Galaxy Watch6 (Classic) während des Schlafs die Hauttemperatur messen. Das kann etwa helfen, den Menstruationszyklus zu tracken. Eine Sturzerkennung löst auf Wunsch automatisch einen Notruf aus. Auch bewirbt Samsung neue One-Click-Armbänder, die sich leichter wechseln lassen. Was den Akku betrifft, so genügen acht Minuten Aufladung für acht Stunden Nutzung. Das neue Samsung Wallet, eine Kombination aus Samsung Pay mit dem Samsung Pass, ist ebenfalls jetzt für die Galaxy-Watch-Serie verfügbar. Dadurch lassen sich beispielsweise Ausweise, Veranstaltungstickets, Bordkarten, Kreditkarten oder Mitgliedsausweise auf der Smartwatch ablegen. Auch die Musikwiedergabe oder die Kamera des Smartphones lässt sich über die beiden Smartwatches fernsteuern.

Die Galaxy Watch6 und die Galaxy Watch6 Classic können ab dem 26. Juli 2023 vorbestellt werden und sind ab dem 11. August 2023 im Handel erhältlich. Die Galaxy Watch6 ist in 44 mm in Graphite und Silver sowie in 40 mm in Graphit und Gold erhältlich. Die Galaxy Watch6 Classic mit der drehbaren Lünette ist in Black und Silver in 43 mm und in 47 mm erhältlich.

Exklusiv im Samsung-Online-Shop besteht zudem die Möglichkeit, beim Eintauschen eines Altgerätes eine Tauschprämie von 75 € plus bis zu 150 € Altgerätewert als Sofortabzug zu erhalten. Ist kein Altgerät zum Eintauschen vorhanden, erhalten Kunden einen Sofortabzug von 50 € im Warenkorb. Zusätzlich erhalten Käufer, unabhängig vom Altgeräteeintausch, ein Nylonarmband gratis dazu.

Die Preise der Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)