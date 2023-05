Apple will angeblich selbst Micro-LED-Displays produzieren

Apple soll dabei sein, sich selbst auf die Produktion von Micro-LED-Displays im Kleinformat vorzubereiten. Das berichtet zumindest das asiatische Magazin Nikkei. Demnach wolle sich der Hersteller aus Cupertino unabhängiger von seinem Zulieferer Samsung Display machen. Dies wäre ein überraschender Schritt, denn regulär ist Apple nicht in diesem Bereich aktiv.

Eventuell ist Apple hier frustriert, denn man versuchte in der Vergangenheit auch schon im Bezug auf OLED-Bildschirme für mobile Endgeräte weitere Zulieferer wie LG Display und BOE einzubinden, doch beide konnten wohl nicht die gleiche Qualität wie Samsung Display erreichen. Entsprechend will Apple es in Sachen Micro LED angeblich selbst in die Hand nehmen.

Micro LED ist nicht zu verwechseln mit Mini LED. Während letzteres nur eine spezielle Form der Hintergrundbeleuchtung für LC-Displays meint, ist Micro LED tatsächlich eine neue Display-Technologie. Sie vereint quasi die Vorteile von LCDs (hohe Leuchtkraft, Langlebigkeit) mit jenen von OLEDs (perfektes Schwarz und perfekte Kontraste). Die Herstellung ist allerdings noch extrem kostspielig.

Apple will angeblich Micro-LED-Displays für seine kommenden Smarwatches verwenden. Ob und wann es dazu kommt, bleibt aber noch abzuwarten. Eine offizielle Bestätigung durch Apple fehlt freilich.

Quelle: Nikkei