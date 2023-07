Nvidia möchte bei ARM als Großinvestor einsteigen

Nvidia wollte ursprünglich ARM übernehmen, musste dann aber aufgrund internationaler kartellrechtlicher Bedenken von dem Vorhaben absehen. 40 Mrd. US-Dollar sollten damals für ARM über den Tisch gehen. Jetzt heißt es wiederum, dass Nvidia zum geplanten Börsengang von ARM als Groß- bzw. sogenannter Anker-Investor einsteigen wolle. Ob es wirklich dazu kommt, ist aber noch offen.

Derzeit ist das japanische Unternehmen Softbank Besitzer von ARM, will den britischen Chip-Entwickler aber an die Börse schicken. Im Rahmen der Vorbereitungen verhandelt Softbank offenbar mit einigen Interessenten über größere Investitionen. Allerdings geht es dabei auch darum, welche Bewertung man ARM zukommen lassen wird. Und da soll es wohl Unstimmigkeiten zwischen Nvidia und ARM geben.

So hält Nvidia wohl an seiner damaligen Bewertung von 40 Mrd. US-Dollar fest, während Softbank der Ansicht ist, ein Börsenwert vom 80 Mrd. US-Dollar sei realistisch. Da ist also offen, ob ARM und Nvidia noch zueinander finden können. Selbst wenn das der Fall sein sollte, könnte es jedoch Hürden geben. Denn bei solchen Großbeteiligungen müssen Kartellwächter wie die nordamerikanische Federal Trade Commission (FTC) ebenfalls zustimmen.

Einen eindeutigen Termin für den Börsengang ARMs gibt es noch nicht. Marktbeobachter rechnen aktuell mit dem September 2023.

