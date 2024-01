Redmi Note 13: Fünf neue Smartphones für den deutschen Markt

Xiaomi hatte die Smartphone-Reihe der Redmi Note 13 bereits im Herbst 2023 für China vorgestellt. Jetzt bringt man die Geräte auch nach Europa bzw. Deutschland – in Form von gleich 5 Smartphones. Dabei variiert die Ausstattung, denn jedes der Redmi Note 13 setz auf einen abweichenden Chip. So gibt es drei Modelle, die mit 5G aufwarten und auch noch zwei 4G-Varianten. Preislich reicht die Bandbreite je nach Modell von 229 bis 499 Euro.

Anzeige

Die Redmi Note 13 sind dabei grundsätzlich Mittelklasse-Smartphones von Xiaomi. Üblicherweise ist diese Serie der Redmi Note in den vergangenen Jahren meistens bei Kunden recht beliebt gewesen, was am Preis-Leistungs-Verhältnis liegen dürfte.

Die Redmi Note 13 für Deutschland

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Die Modelle Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G und Redmi Note 13 Pro haben ihre 200-MP-Kamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) gemeinsam, die auch einen verlustfreien optischen Zoom (2x / 4x) mitbringt. Bei den Basismodellen Redmi Note 13 5G und Redmi Note 13 speckt man dann etwas ab, nämlich auf einen Weitwinkel-Sensor mit 108 Megapixeln und laut Unternehmen verlustfreiem, dreifachem optischen Zoom. Alle Smartphones nutzen jeweils ein AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Bis auf das Redmi Note 13 unterstützen alle Modelle AdaptiveSync.

Die Redmi Note 13 Pro+ 5G und Redmi Note 13 Pro 5G verwenden ein 1.5K-AMOLED-Display mit 1.800 Nits Spitzeinhelligkeit. Das Redmi Note 13 Pro, das Redmi Note 13 5G und das Redmi Note 13 müssen sich jeweils mit einem FHD+-AMOLED-Display begnügen. Obendrein ist nur das Redmi Note 13 Pro+ 5G mit IP68 zertifiziert und ist also gegen Staub und Wasser resistent. Alle anderen Modelle sind zwar auch geschützt, aber nur nach IP54.

Das Redmi Note 13 Pro+ 5G verwendet als SoC den MediaTek Dimensity 7200 Ultra und einen 5.000-mAh-Akku, der mit 120 Watt geladen werden kann. Das Redmi Note 13 Pro 5G bringt einen Akku mit 5.100 mAh mit und als Chip dient hier der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Das Redmi Note 13 Pro ist mit einem MediaTek Helio G99-Ultra und einem Akku mit 5.000 mAh Akku ausgestattet. Beide Modelle laden mit bis zu 67 Watt.

Die weiteren Smartphones der Serie setzen auf Akkus mit 5.000 mAh. Als SoC des Redmi Note 13 5G dient der MediaTek Dimensity 6080. Das Redmi Note 13 ohne 5G ist mit dem Qualcomm Snapdragon 685 bedacht worden.

Preise und Verfügbarkeit