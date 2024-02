Lenovo wird auf dem MWC 2024 wohl ein transparentes Notebook zeigen

Lenovo wird offenbar auf dem anstehenden Mobile World Congress 2024 in Barcelona in diesem Monat ein neues Konzept-Notebook vorstellen. Bilder davon hat unter anderem auch schon der bekannte Leaker Evan Blass veröffentlicht. Der Clou des Geräts ist das transparente OLED-Display. Was allerdings auf den Bildern sehr spannend aussieht, dürfte in der Praxis eher ein Nachteil sein. Der Screen dürfte bei viel Umgebungslicht schlechter lesbar sein und ermöglicht zudem relativ ungehindert Dritten einen Blick auf den eigenen Bildschirminhalt.

So ist sowohl fraglich, ob Lenovo so ein Notebook mit transparentem Bildschirm wirklich veröffentlichen könnte als auch, ob es da eine interessierte Zielgruppe gibt. Es geht wohl mehr darum, zu zeigen, was technisch möglich ist, und so die Aufmerksamkeit auf der Messe auf sich zu lenken. Zu erkennen ist auch, dass auch auf der Unterseite ein OLED-Display zum Einsatz kommt und damit die klassische Tastatur ersetzt.

Das ist zwar optisch eine elegante Lösung, für Vieltipper aber eher unpraktisch. Als Betriebssystem des transparenten Notebooks von Lenovo dient dabei im Übrigen Windows 11. Jetzt heißt es abwarten, bis Lenovo dieses teilweise transparente Dual-Screen-Notebook im Rahmen des MWC 2024 Ende des Monats vorstellen wird. Dann werden wir auch mehr zu den restlichen, technischen Daten erfahren.

