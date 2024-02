Xbox: Weiter Spielekonsolen und auch Exklusivspiele

Microsoft hat gestern über die Zukunft der Xbox-Marke gesprochen. Den schlimmsten Befürchtungen hat man dabei den Wind aus den Segeln genommen. So werde es auch in Zukunft sowohl weiterhin Exklusivspiele für die Xbox-Konsolen geben als auch neue Generationen der Hardware. Tatsächlich sind aber auch neue Multiplattform-Titel geplant. Welche das aber genau sein werden, ließ man offen. Die Gerüchteküche war unter anderem von “Starfield”, “Indiana Jones und der Große Kreis” sowie “Hi-Fi Rush” ausgegangen.

Anzeige

Microsoft hat ebenfalls bestätigt, dass schon ab 28. März der Triple-A-Blockbuster “Diablo IV” in die Flatrate Game Pass wandert. Auch weitere Spiele von Activision Blizzard sollen dort Einzug halten. Details blieb man aber noch schuldig. Stattdessen verweis man auf die kommenden First-Party-Spiele der Xbox-Studios für 2024, nämlich „Senua’s Saga: Hellblade II“, „Indiana Jones and the Great Circle“, „Avowed“, „Ara: History Untold“, „Towerborne“ und viele mehr.

Microsoft hat zudem bestätigt, dass der Game Pass weiterhin nur an Xbox-Konsolen zur Verfügung stehen werde. Was neue Hardware betrifft, so wolle man Ende 2024 Neuigkeiten verkünden. Dabei wird es aber wohl nicht um eine neue Generation gehen, sondern vermutlich um das bereits 2023 durchgesickerte Re-Design der Xbox Series X mit neuem Controller und ohne optisches Laufwerk.

Man hat aber angedeutet, dass generell die nächste Xbox-Konsolengeneration der bisher größte technische Sprung sein werde. Das lässt aufhorchen, bedarf aber natürlich weiterer Erklärungen. Ansonsten hat Microsoft eine Diversifizierung der Xbox-Hardware angedeutet, ließ sich aber auch hier noch keine Einzelheiten entlocken.

Quelle: Xbox