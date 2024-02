PlayStation: Strategiewechsel soll Exklusivspiele schneller auf den PC bringen

Sony bringt seit einigen Jahren ausgewählte PlayStation-Exklusivtitel mit Verspätung auch auf den PC. Bisher folgte man der Richtlinie, mindestens ein Jahr Zeitabstand zwischen Konsolen- und PC-Release zu belassen. So sah man die Portierungen mehr als Appetithäppchen an, um die PC-Gamer auf den Geschmack zu bringen. Doch laut dem neuen Sony-Präsidenten und PlayStation-Vorsitzenden, Hiroki Totoki, stehe ein Strategiewechsel an.

Totoki will die Gewinnmargen der Gaming-Sparte optimieren. Und da gehöre es aus seiner Sicht dazu, die First-Party-Spiele des Unternehmens schneller einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen. Man müsse daher PC-Veröffentlichungen rechtzeitig mit einplanen. Diese Gedankengänge verwundern dabei nicht: Sony pumpt dreistellige Millionenbeträge in seine aufwändigen First-Party-Spiele. Der größte Hype entsteht natürlich bei der Erstveröffentlichung. Eine zeitnahe PC-Portierung könnte somit mehr Gamer zum Kauf neuer Triple-A-Blockbuster locken – und so die Entwicklung schneller und besser refinanzieren.

Man sollte aber einmal abwarten, wie Sony hier im Detail vorgehen wird. Gut möglich ist, dass das Unternehmen von Titel zu Titel andere Entscheidungen treffen wird. Schließlich hat man in den letzten Jahren zwar viele, aber eben auch nicht alle PS5-Exklusivtitel auf den PC geholt. Mit “Helldivers 2” ist allerdings gerade auch ein Spiel parallel für beide Plattformen erschienen.

Quelle: VGC