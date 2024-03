Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) offiziell vorgestellt

Samsung hat ohne viel Tamtam das neue Tablet Galaxy Tab S6 Lite (2024) eingeführt. Eine Pressemeldung hat man dem nicht vorausgeschickt und die Preise für Deutschland kennen wir bedauerlicherweise noch nicht. Doch Samsung Rumänien listet das neue Tablet bereits mit einer offiziellen Produktseite. Die Neuauflage des mobilen Endgeräts kommt mit einem S Pen im Lieferumfang daher und verwendet ein LC-Display mit 2.000 x 1.200 Pixeln als Auflösung.

Anzeige

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) erscheint sowohl als Wi-Fi- als auch als LTE-Version. Als SoC dient ein nicht näher spezifizierter Octa-Core, bei dem es sich vermutlich um den Exynos 1280 handelt. Zur Seite stehen 4 GByte RAM plus 128 GByte Speicherplatz. Letzterer kann via microSD nach dem Kauf optional um 1 TByte erweitert werden. Für den Akku nennt Samsung im Übrigen 7.040 mAh.

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) nutzt Android 14 mit der Oberfläche One UI 6.1 als Betriebssystem. Mit einer Akkuladung sollen bis zu 14 Stunden Videowiedergabe möglich sein. In den Handel kommt das Tablet dabei in den Farben Mint, Pink und Gray an.

Sicherlich wird auch Samsung Deutschland das neue Tablet bald listen. Dann dürfte man auch die offiziellen Preisangaben ergänzen.

Quelle: Samsung (Rumänien)