Computex: Fractal mit Gehäusen, Gaming-Headset & -Stuhl

Fractal Design wagt einen Sprung aus dem Gehäusemarkt und hat auf der Computex sein erstes eigenes Gaming-Headset und seinen ersten Gaming-Stuhl angekündigt. Beide Produkte richten sich zwar an PC-Spieler, sind aber wie die Gehäuse eher schlicht gestaltet und sollen auch in Wohnzimmer passen, sodass eher “erwachsene” Gamer angesprochen werden dürften.

Der Refine Gaming-Chair soll laut Hersteller eine bequeme und individuelle Basis bieten für das Gaming in verschiedenen Situationen. So lässt sich der Stuhl per simples Handgriff etwas nach hinten lehnen für eine entspannte Sitzposition bei weniger stressigen Spielen. Auch die Armlehnen lassen sich in viele verschiedene Positionen bringen. Beim Möbeldesign betont Fractal den typisch skandinavischen Stil.

Der Refine wird im Stoffnetz-Design für rund 550 US-Dollar und mit Lederbezug für knapp 900 Dollar erhältlich sein, beide im dritten Quartal 2024. Als Farben stehen Beige und Schwarz zur Auswahl.

Das Scape ist zwar im ähnlichen Design wie der Gaming-Stuhl gehalten und kommt auch in den selben Farben, aber es handelt sich um ein kabelloses Headset mit Stoffelementen. Die Verbindung zum PC wird per Bluetooth 5.3 oder über einen USB-Dongle hergestellt. Zur Audio-Qualität lässt sich noch wenig sagen, das müssen erste Tests zeigen. Vielversprechend ist ist die mitgelieferte Docking-Station. Sie dient nicht nur als Ablage, sondern auch zum kabelloses Aufladen, per induktivem Kontakt. Das Mikrofon kann nicht nur hochgeklappt, sondern auch in der Position angepasst werden. Zudem gibt es eine stilvolle Beleuchtung, die wie die Audio-Einstellungen über eine Web-Oberfläche modifiziert werden kann.

Das Scape wird im Laufe dieses Jahres inklusive Docking-Station für etwa 200 Dollar in den Handel kommen.

Zudem hat Fractal Design auch noch zwei neue Gehäusemodelle vorgestellt, alle in kompakter SFF-Bauform (Small Form Factor) mit Holz-Elementen und für Mini-ITX Mainboards: das komplett neue “Mood” und das weiterentwickelte “Era 2”.