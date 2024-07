CMF Phone 1: Mittelklasse-Smartphone zum aggressiven Preis

Nothings Untermarke CMF hat heute das neue Smartphone CMF Phone 1 vorgestellt. Es handelt sich um ein Mittelklasse-Modell, das zum aggressiven Preis in den Handel kommt. Dabei werden ein AMOLED-Display mit 6,67 Zoll Diagonale und 2.400 x 1.080 Pixeln als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate, 240 Hz Touch-Abtastrate und PWM-Dimming mit 960 Hz sowie das SoC MediaTek Dimensity 7300 5G geboten.

Das CMF Phone 1 setzt auf 8 GByte RAM und wahlweise 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz (erweiterbar per microSD). Es ist nach IP52 gegen Staub und Wasser geschützt und beherbergt einen Akku mit 5.000 mAh und kann mit 33 Watt aufgeladen werden. Auch Reverse Charging mit 5 Watt ist möglich – Wireless Charging jedoch nicht. Ab Werk dient Android 14 mit Nothing OS 2.6 als Betriebssystem. Der Hersteller verspricht zwei große Android-Upgrades und drei Jahre Sicherheits-Patches.

Die Frontkamera kommt im Übrigen auf 16 Megapixel. Für die Hauptkamera sind es 50 (Weitwinkel) Megapixel + Tiefensensor. Als Schnittstellen nennt das Unternehmen 4G LTE / 5G, Dual-SIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C, GPS und Co. Ein Alleinstellungsmerkmal liegt in der abschraubbaren Rückseite, die also gegen andere Farbvarianten getauscht werden kann. Auch lassen sich andere Zubehörteile wie ein Ständer, ein Schlüsselband und eine Halterung für Debit- und Kreditkarten befestigen.

CMF by Nothing ruft folgende Preise für das CMF Phone 1 und dessen Zubehör aus:

CMF Phone 1 mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz – 239 Euro

CMF Phone 1 mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz – 269 Euro

Austauschbares Cover (Schwarz, Orange, Hellgrün, Blau) – 35 Euro

Ständer – 25 Euro

Schlüsselband – 25 Euro

Kartenetui – 25 Euro

