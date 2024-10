“Diablo IV: Vessel of Hatred”: Gratis für Käufer von MSI-Gaming-Laptops

MSI und Blizzard Entertainment bringen “Diablo IV: Vessel of Hatred” gratis zu Käufern ausgewählter Gaming-Laptops. Dabei winkt den potenziellen Käufern nicht nur das Add-on, sondern auch das Grundspiel als Bonus. Diese Aktion läuft vom 1. November 2024 bis zum 31. Dezember 2024, solange der Vorrat reicht. Wer also ohnehin ein neues Notebook fürs Gaming anschaffen wollte, nimmt diese Aktion dann eventuell gerne mit.

Anzeige

Das Bundle ist auf ausgewählte MSI-Gaming-Laptops mit Intel Core HX und Core Ultra sowie AMD Ryzen mit Nvidia GeForce RTX 4070, 4080 oder 4090 beschränkt. Teilnahmeberechtigte Produkte müssen also mit der entsprechenden Hardware-Kombination ausgestattet sein. Der Kauf muss im genannten Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Dezember 2024 erfolgen.

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen die Käufer ihren erworbenen Laptop bis zum 14. Januar 2025 im MSI Member Center registrieren, sich dort anschließend zur Aktion anmelden und einen Kaufbeleg hochladen. Nach erfolgreicher Überprüfung erhalten sie einen Battlenet-Key zum Einlösen des Pakets aus Grundspiel + Erweiterung per E-Mail. Dann kann es also mit dem Zocken von “Diablo IV” sowie dem Add-on “Vessel of Hatred” auch schon losgehen.

Wichtig: Die erhaltenen Keys müssen vor dem 28. Februar 2025 auf Battle.net eingelöst werden. Alle weiteren Informationen zu dieser Aktion sind auch auf der offiziellen Website zu finden.