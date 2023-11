“Avatar: Frontiers of Pandora” ist gratis für Käufer von AMD-Produkten

AMD und Nvidia kooperieren als Hersteller von Grafikkarten auch regelmäßig mit Spieleentwicklern. Nach “Starfield” hat AMD nun ein neues Ass im Ärmel. So hat sich der Anbieter jetzt mit Ubisoft für “Avatar: Frontiers of Pandora” zusammengetan. Das Resultat kommt auch Spielern zugute, die Hardware von AMD kaufen möchten. Denn Neukäufern, die zwischen dem 7. November und dem 30. Dezember 2023 zuschlagen, winkt ein digitales Exemplar des Spiels kostenlos.

“Avatar: Frontiers of Pandora” erscheint am 7. Dezember 2023. Wer das Spiel gratis erhalten will und ohnehin seine Hardware aufrüsten möchten, kann folgende Produkte berücksichtigen:

Prozessoren der Serie AMD Ryzen 7000

Grafikprozessoren der Serie AMD Radeon RX 7000

Laptops mit Prozessoren der AMD-Ryzen-Familie oder AMD-Radeon-GPUs

Weitere Informationen zu dieser Aktion sind auch unter diesem Link zu finden. Die kompletten Teilnahmebedingungen wiederum finden sich hier. Allein das Gratis-Spiel sollte dabei natürlich nicht die Kaufentscheidung bestimmen. Wer aber ohnehin zu etwa einem AMD Ryzen oder einer Radein-Grafikkarte greifen wollte, nimmt “Avatar: Frontiers of Pandora” bestimmt als kleinen Bonus gerne kostenlos mit.

Quelle: AMD