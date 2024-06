AMD: Bis 20.7. zwei Gratis-Spiele für Radeon-Käufer

AMD bietet für noch etwas mehr als einen Monat ein neues Radeon-Game-Bundle an mit zwei kostenlosen Spielen nach Erwerb einer aktuellen Grafikkarte. Käufer einer Radeon RX 7700 XT oder einer Radeon RX 7800 XT bei bestimmten Händlern haben dabei die Auswahl aus vier Games: “Avatar: Frontiers of Pandora”, “Starfield”, “Lies of P” und “Company of Heroes 3”.

Sobald eine der genannten Grafikkartenmodelle – unabhängig von der Marke – erworben wurde, kann sich der Käufer bei AMD registrieren und zwei Spiele aus der obigen Liste auswählen, für die man einen Code bei einer der bekannten digitalen Spiele-Plattformen wie Steam oder Epic Games bekommt.

AMDs Angebot unter dem Namen “This is Why We Game” gilt ab sofort bis einschließlich 20. Juli. Bis 17. August 2024 sollte man den Code einlösen, damit man die Spiele herunterladen kann. Danach verfallen die Codes.

Zu den deutschen Händlern, bei denen die Grafikkarte gekauft werden kann, um von AMDs Gaming-Bundle zu profitieren, gehören etwa Alternate, Bora Computer, CSL-Computer, K&M Computer und Mindfactory. Aber auch der E-Shop von Hersteller ASUS bietet dies an.

Quelle: AMD