Klondike Solitaire auf eine neue Weise entdecken

Solitaire ist eines der bekanntesten und meistgespielten Kartenspiele der Welt. Es handelt sich traditionell um ein Einzelspiel, bei dem die Karten in einer bestimmten Reihenfolge sortiert werden müssen, meist nach Farbe und Rang. Während es viele Varianten gibt, ist Klondike die beliebteste Version und wird oft einfach als Solitaire bezeichnet. Das Spiel erfordert Strategie, Geduld und ein wenig Glück, eine unterhaltsame Möglichkeit, sich zu entspannen und den Geist zu fordern.

Anzeige

Ein flüssiges und fesselndes Spielerlebnis

Einen Nachmittag mit Solitaire auf Solitaire.ch zu verbringen, hat sich als gut investierte Zeit erwiesen. Das Design sticht sofort ins Auge: klare, scharfe Kartendarstellungen und ein übersichtliches, intuitives Layout. Ob per Mausklick am Desktop oder per Wischgeste auf dem Handy, die Steuerung ist angenehm flüssig, sodass sich Karten mühelos bewegen lassen und das Spiel schnell fesselt.

Optik und Anpassungsmöglichkeiten

Ein besonderes Highlight ist die große Auswahl an Hintergründen und Kartendesigns. Ein klassischer grüner Filztisch? Kein Problem. Ein stilvoller schwarzer Hintergrund für einen modernen Look? Auch das ist möglich. Zudem können Kartenrückseiten und Vorderseiten individuell angepasst werden, von auffälligen, bunten Designs bis hin zu traditionellen und schlichten Varianten.

Spielablauf und Regeln

Diese Version hält sich an die klassischen Klondike-Solitaire-Regeln: Das Spiel beginnt mit sieben Kartenstapeln, und das Ziel ist es, alle Karten in den vier Ablagestapeln nach Farben sortiert und in aufsteigender Reihenfolge abzulegen. Neue Karten können vom Nachziehstapel aufgedeckt werden, und eine clevere Nutzung des Spielfelds ist entscheidend, um das Spiel zu gewinnen.

Zwei Zieh-Optionen stehen zur Verfügung:

1 Karte ziehen: Die einfachere Variante, da immer nur eine Karte sichtbar ist.

3 Karten ziehen: Anspruchsvoller, da drei Karten auf einmal aufgedeckt werden, von denen nicht immer sofort die oberste verwendet werden kann.

Mit der Wahl zwischen einfachem und schwerem Schwierigkeitsgrad ist das Spiel sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Solitaire-Fans geeignet.

Praktische Funktionen

Mehrere Einstellungen ermöglichen eine individuelle Anpassung des Spiels:

Unbegrenztes Rückgängig: Keine Sorge bei Fehlentscheidungen, denn jeder Zug kann beliebig oft rückgängig gemacht werden.

Hinweis-Funktion: Falls keine Züge ersichtlich sind, hilft ein Tipp weiter.

Unbegrenzte Runden: Wer bevorzugt mehrmals durch den Nachziehstapel geht, kann diese Funktion aktivieren, um die Gewinnchancen zu erhöhen.

Punkteanzeige ein-/ausschalten: Für Spieler, die gerne Punkte sammeln, bleibt die Anzeige aktiviert. Wer lieber ohne Ablenkung spielt, kann sie ausschalten.

Layout-Anpassungen: Beispielsweise kann der Nachziehstapel nach links verschoben werden, wenn das angenehmer ist.

Automatische Züge: Karten werden automatisch in die Ablagestapel verschoben, sobald dies möglich ist.

Automatisches Aufdecken geschlossener Karten: Alle aufdeckbaren Karten werden automatisch umgedreht, um den Spielfluss zu beschleunigen.

Weitere Spiele auf der Seite

Neben Klondike Solitaire gibt es noch viele weitere klassische Karten- und Brettspiele. Freunde von strategischen Herausforderungen können Freecell spielen, ein Spiel, das eine gute Planung erfordert, oder Spider Solitaire, das sich um das Bilden kompletter Kartenfolgen dreht. Wer ein entspannteres Spiel bevorzugt, kann sich an Mahjong versuchen, ein Rätselspiel, bei dem passende Steine kombiniert werden müssen, um das Spielfeld zu leeren. Mit dieser Vielfalt gibt es immer eine neue Herausforderung zu entdecken.

Optimiert für Mobilgeräte

Auch auf dem Smartphone läuft das Spiel genauso flüssig wie auf dem Laptop. Das Verschieben der Karten per Wischgeste fühlt sich intuitiv und präzise an, sodass versehentliche Fehlbewegungen vermieden werden.

Ein durchdachtes und fesselndes Solitaire-Erlebnis mit vielen Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Spielstile. Mit einstellbarer Schwierigkeit, der Wahl zwischen 1- oder 3-Karten-Zug, sowie praktischen Funktionen wie unbegrenztem Rückgängigmachen und Tipps bietet diese Version ein Spielvergnügen, zu dem man immer wieder zurückkehrt, egal ob auf dem Desktop oder Mobilgerät.