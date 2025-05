Apple arbeitet an neuen Chips für smarte Brillen, Macs und KI-Server

Apple soll Gerüchten zufolge an brandneuen Chips für nicht nur seine Mac-PCs und Macbooks arbeiten, sondern auch an Prozessoren für Mixed-Reality-Headsets / smarte Brillen und KI-Server. Einer der Chips könnte besonders effizient sein und daher in Zukunft in Smart-Brillen werkeln. Dessen Massenproduktion könnte 2026 oder auch erst 2027 beginnen. Mit ersten Geräten wäre dann aber je nach Start der Fertigung wohl frühstens Ende 2026 zu rechnen.

Anzeige

Die Smart-Brille, welche das Ergebnis sein könnte, soll vor allem mit Kameras die Umgebung des Trägers scannen, um dann mit generativer KI Unterstützung bei z. B. der Navigation und mehr zu liefern. Dieses Konzept will Apple dann wohl auch auf die Apple AirPods und Apple Watch ausweiten, die ebenfalls mit neuen Chips versehen werden sollen, die auch für die Vernetzung mit Kameras gedacht sind. Hier soll der Start unter den Codenamen „Glennie“ und „Nevis“ aber frühestens 2027 erfolgen.

Die neuen Chips für Macs der Reihe M6 alias Komodo und M7 alias Borneo sollen dann jeweils 2026 und 2027 in ersten Geräten auftauchen. 2025 soll wiederum ein neuer M5 in Macbook Pro und iPad Pro der nächsten Generation zum Einsatz kommen. Ein weiterer Chip namens Sotra, der als Flaggschiff fungieren soll, ist ebenfalls bei Apple in der Mache.

Obendrein soll der Hersteller aus Cupertino eben an einem Prozessor für KI-Server namens Baltra arbeiten. Der könnte 2027 seinen Einstand geben und soll mehr Leistung offerieren, als z. B. ein M3 Ultra. Apple soll da mehrere Versionen mit verschiedenen Leistungsstufen in Planung haben.

Quelle: Bloomberg