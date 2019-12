„Wasteland 2“ umsonst bei GOG

Zum Start seiner Winter-Aktion mit zahlreichen Angeboten für PC-Spiele bietet GOG (Good Old Games) auch einen kostenlosen Titel an, den „Wasteland 2 Director’s Cut“. Dieses postapokalyptische Computer-Rollenspiel kam 2014 auf den Markt und ist der Nachfolger des schon 1988 erschienenen ‚Wasteland‘ Spiels.

Bei „Wasteland 2“ erfolgt die Grafikdarstellung aus einer isometrischen Perspektive und die Kämpfe verlaufen rundenbasiert.

Wie im ersten Teil beziehen sich Stil und popkulturelle Anspielungen vor allem auf die 1980er Jahre. Die von Stahl, Beton und Glas geprägte Architektur der 70er, 80er und 90er Jahre findet sich nicht nur in vom nuklearen Winter geprägten, düsteren und kargen Umgebungen, sondern ebenfalls in von der Natur zurückeroberten, grün überwucherten Städten. Aus den übriggebliebenen Resten der Zivilisation fertigen sich die Bewohner der Wastelands ihre Mittel zum Leben. Die Welt soll farbenfroher als in vielen anderen postapokalyptischen Spielsettings ausfallen. Auf eine dunkle, humoristische Note soll wie im ersten Teil ebenfalls wert gelegt werden. Zudem handelt es sich um eine mitunter bizarre Welt, was sich auch in den Arten und Weisen äußert, wie die Menschen von dieser scheiden. (Zitat Wikipedia)

Wer sich noch bis morgen bei GOG.com einloggt, kann den u.a. grafisch aufgebesserten „Director’s Cut“ von „Wasteland 2“ kostenlos zu seinem Spielekonto hinzufügen und dann herunterladen. Zum Spielen selbst ist keine Online-Verbindung oder -Aktivierung notwendig.

Quelle: GOG.com