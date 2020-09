„Tom Clancy’s The Division“ aktuell gratis

Derzeit bietet Ubisoft über seine Gaming-Plattform Uplay den vor vier Jahren erschienenen und vielfach hochgelobten Loot-Shooter „Tom Clancy’s The Division“ umsonst zum Download an. Dieser Third-Person-Shooter mit Progressionssystem bzw. RPG-Elementen spielt in New York, das aufgrund einer Virusepidemie ins Chaos gestürzt ist.

Anzeige

Als Mitglied der „Strategic Homeland Division“ (kurz: The Division) soll man nun für Ordnung sorgen und dabei in diesem Open-World-Szenario bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände (Loot) finden bzw. erbeuten. Bei der Division handelt es sich um eine geheime Spezialeinheit von Schläferagenten, die dann aktiv wird, wenn alle anderen staatlichen Einrichtungen und Maßnahmen versagen und ein zumindest teilweiser staatlicher Zusammenbruch erfolgt. Dies steht nun kurz bevor, denn verschiedene kriminelle Gruppierungen wollen die Gunst der Stunde nutzen.

Das grafisch immer noch recht hochwertige und vor allem dank des Szenarios sogar hochaktuelle „Tom Clancy’s The Division“ kostete bislang je nach Shop rund 25 bis 40 Euro, aber wird jetzt und noch bis nächste Woche Dienstag, den 8. September bei Ubisoft kostenlos zum Download angeboten. Auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Ubisoft