Beelink GT-R: Mini-PC mit AMD Ryzen 5 ist aktuell vergünstigt

Derzeit ist der Mini-PC Beelink GT-R zu einem Kurs zu haben, der eventuell für manchen interessant sein könnte. Das Barebone wartet mit einem AMD Ryzen 5 3550H als CPU auf und integriert auch eine AMD Radeon RX Vega 8 als GPU. Der Hersteller verspricht freilich auch eine effiziente Kühlung, wie man das eben so kennt. Was Wi-Fi betrifft, so wird der aktuelle WLAN-Standard Wi-Fi 5 alias Wi-Fi 802.11 ac unterstützt. Zudem können bis zu vier Displays parallel angeschlossen werden.

Bei unserem Partnershop GearBest ist der Beelink GT-R in der Farbe Blau aktuell für 352,60 Euro im Rahmen eines Blitzangebots zu haben. Wir können aber zusätzlich den Rabattcode „BEELINK5R30U“ anbieten, welcher das Gerät auf den gleichen Preis reduziert. Der Code ist jedoch länger gültig: nämlich bis zum 30. September 2020. Wer also etwas Bedenkzeit benötigt, kann den Code weit über das aktuelle Angebot hinaus nutzen.

Zusätzlich bietet der Mini-PC optional 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherkapaztät oder gar 16 GByte RAM und 512 GByte Kapazität. Diese abweichenden Varianten sind aber natürlich auch teurer als die Barebone-Version. Im Inneren finden M.2-SSDs und 2,5-Zoll-Festplatten ihren Platz. Auch Speicherkarten mit bis zu 64 GByte sind nutzbar. Als Schnittstellen sind sechsmal USB 3.0, 2x HDMI (2.0), 2x Ethernet, einmal DisplayPort und einmal USB Typ-C genannt.

Mit an Bord ist auch Bluetooth 4.2. Einen Kopfhöreranschluss könnt ihr ebenfalls erwarten. Das Barebone wiegt ca. 700 g und enthält im Lieferumfang auch ein Netzteil, ein HDMI-Kabel, eine kleine Wandhalterung sowie eine Bedienungsanleitung.

Als Alternative gibt es noch die Chuwi LarkBox, welche der Hersteller als einen der kleinsten 4K-fähigen Mini-PCs der Welt bewirbt. Hier ist allerdings ein schwächerer Intel Celeron J4115 als CPU an Bord. Mit Maßen von 61 x 61 x 43 mm und einem Gewicht von nur 127g ist das Gerät sehr portabel. Als Grafiklösung dient die integrierte Intel UHD Graphics 600. Als Anschlüsse sind USB 3.0 (zweimal), USB Typ-C, HDMI 2.0, microSD , Ethernet und ein 3,5-mm-Audio-Port zu nennen. Auch Wi-Fi 802.11 ac ist neben Bluetooth 5.0 vorhanden.

In diesem Fall ist ab Werk bereits Windows 10 installiert. So erhaltet ihr beim Kauf auch 6 GByte LPDDR4-RAM plus 128 GByte Speicherplatz. Im Lieferumfang sind in diesem Fall neben dem Mini-PC auch ein Stromkabel / Netzteil, ein HDMI-Kabel sowie eine englischsprachige Anleitung enthalten. Der Preis beträgt aktuell 189,20 Euro bei unserem Partnershop GearBest.