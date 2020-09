GeForce RTX 3070 kommt am 15. Oktober

Bislang hieß es hinsichtlich der GeForce RTX 3070 lediglich, dass diese im Oktober kommen wird, nachdem RTX 3080 und 3090 schon diesen Monat erhältlich sein werden. Nun hat Nvidia in einer informellen Mitteilung an die Community erklärt, dass die RTX 3070 offiziell am 15. Oktober erscheinen wird. Außerdem wurden die ersten Testberichte de RTX 3080 um zwei Tage verschoben.

Ursprünglich sollten die Reviews der GeForce RTX 3808 Founder’s Edition heute erscheinen, aber nun hat Nvidia die Tester dazu verpflichtet, damit noch bis Mittwoch, den 16. September um 15 Uhr deutscher Zeit zu warten. Ein Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt, aber vielleicht gab es Verzögerung mit der Lieferung der Testmuster. Im Handel werden die GeForce RTX 3080 sowohl als Founder’s Edition als auch die Partnerkarten mit den Hersteller-eigenen Kühlern einen Tag später erhältlich sein – am 17. September.

Einige Benchmark-Ergebnisse der 3080 sind aber bereits Ende letzter Woche durchgesickert und zeigen, dass die neue GeForce RTX 3080 auf Basis der ‚Ampere‘ Grafikarchitektur je nach Spiel, Grafikeinstellung oder Testprogramm zwischen 10 und 30 Prozent schneller ist als das bisherige Flaggschiff der vorherigen ‚Turing‘ Generation, die GeForce RTX 2080 Ti.

Nvidia GeForce RTX Serie (Stand: 14.9.2020) GeForce RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti Architektur Ampere Turing Grafikchip GA102 GA102 GA104 TU102 Transistoren 28 Mrd. 28 Mrd. 17,4 Mrd. 18,6 Mrd. Fertigung Samsung 8 nm TSMC 12 nm CUDA-Kerne 10.496 8704 5888 4352 Tensor-Kerne 328 272 184 544 RT-Kerne 82 68 46 68 Basistakt 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1350 MHz Boost-Takt 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1635 MHz Speicher 24 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 11 GByte GDDR6 RAM-Interface 384 bit 320 bit 256 bit 352 bit RAM-Takt 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bandbreite 936 GByte/s 760 GByte/s 441 GByte/s 616 GByte/s TGP 350 Watt 320 Watt 220 Watt 250 Watt Preis 1499 Euro 699 Euro 499 Euro 1259 Euro Erhältlich 24.9.2020 17.9.2020 15.10.2020 10.10.2018

Die Preise und Taktraten gelten jeweils für die Nvidia „Founder’s Edition“ und können bei Partnerkarten abweichen.

Quelle: Nvidia