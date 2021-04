Medion Erazer Engineer X10: Gaming-PC mit Intel Core der 11. Generation

Medion hat seinen neuen Gaming-PC Erazer Engineer X10 vorgestellt. Erstmals verbaut Medion hier in einem seiner Gaming-Desktop-Rechner nun auch die neuen Intel Core der 11. Generation – den Intel Core i7-11700. Neidisch dürfte mancher auf die Grafikkarte sein, denn es handelt sich um die im Handel schwer erhältliche Nvidia GeForce RTX 3070. Außerdem sind statttliche 32 GByte DDR4-RAM und ein SSD mit 1 TByte Kapazität an Bord. Für die Kühlung soll die Wasserkühlung Cooler Master MasterLiquid ML120L sorgen.

Anzeige

Auch Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 sind bereits an Bord. Ebenfalls bewirbt Medion das Gehäuse von In Win mit transparenter Seitenwand aus Glas, durch das ein Blick auf das beleuchtete Innenleben möglich ist. Im Medion Shop ist der neue Medion Erazer Engineer X10 ab sofort für 1.599 Euro erhältlich. In den kommenden Wochen möchte Medion aber noch mit weiteren Gaming-PCs nachziehen. Einen Vorgeschmack hat ja auch bereits das Gaming-Notebook Medion Erazer Beast X20 gegeben.

Die technischen Daten des neuen Desktop-PCs Medion Erazer Engineer X10 (MD35071) sind unten noch einmal gebündelt zu finden.

Medion Erazer Engineer X10 – Technische Daten

– Intel Core i7-11700 Prozessor (2,50 GHz, bis zu 4,90 GHz, 8 Kerne, 16 Threads & 16 MB Intel Smart Cache)

– NVIDIA GeForce RTX 3070 mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher, 1 x HDMI 2.1 und 3 x DisplayPort 1.4a

– 1 TB PCIe SSD

– 32 GB DDR4 RAM mit bis zu 3.200 MHz

– Intel Wi-Fi 6 AX201 mit Bluetooth 5.2

– Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s.)

– 6 Kanal High-Definition-Audio

– Cooler Master MasterLiquid ML120L Wasserkühlung

– Beleuchtetes Glas Design

– Windows 10 Home

– Kostenlose Testversion für Microsoft 365

– McAfee LiveSafe – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert

– Anschlüsse: Frontseite: 2 x USB 3.2 Gen1 (Type-A), 1 x Mikrofon, 1 x Kopfhörer / Rückseite: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x Front Line Out, 1 x Mic In/ Center /Subwoofer Line Out, 1 x Line In/Rear Line Out

– Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 20,9 x 39 x 38,1 cm/ 12 kg

– Lieferumfang: Engineer X10, Kabelgebundene Maus & Keyboard, Netzkabel, Garantiekarte

Quelle: Pressemitteilung