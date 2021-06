OnePlus Nord CE 5G vorgestellt: Neues Mittelklasse-Smartphone ab 299 Euro

OnePlus bringt ein neues Smartphone auf den Markt: das neue Mittelklasse-Modell OnePlus Nord CE 5G. Preislich startet es ab 299 Euro. Für jenes Geld bekommt ihr das mobile Endgerät dann mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Es gibt aber auch einen Ableger mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz für 329 Euro. Wer noch höher hinaus will, zahlt 399 Euro für das Topmodell mit 12 GByte RAM und 256 GByte Kapazität.

Anzeige

Ansonsten bietet das OnePlus Nord CE 5G ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von FHD+ und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. 6,43 Zoll Diagonale werden geboten. Auch der Fingerabdruckscanner ist direkt in den Bildschirm integriert. Das Herzstück des Smartphones ist der Qualcomm Snapdragon 750 5G. Das Gehäuse dieses Smartphones besteht allerdings aus Polycarbonat und auch auf einen Alert-Slider, wie ihn die Flaggschiffe von OnePlus bieten, müsst ihr verzichten.

Das OnePlus Nord CE 5G wird für die OnePlus-Community über einen Core Sale schon vorab via OnePlus.com zu haben sein. Der Verkauf startet da bereits heute um 17:15 Uhr und die Auslieferung erfolgt bereits ab dem 14. Juni 2021 an die ersten Besteller. Diese Aktion endet um 1:00 Uhr nachts am 12. Juni 2021. Voraussetzung ist zur Teilnahme eine Mitgliedschaft in der OnePlus Community.

Zu den weiteren Eckdaten des OnePlus Nord CE 5G: Das Smartphone integriert eine Triple-Kamera mit 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln. Ein Bildstabilisator fehlt und 4K-Videos lassen sich mit maximal 30 fps aufzeichnen. An der Vorderseite gibt es eine Frontkamera im Punch-Hole mit 16 Megapixeln. Auch wenn das OnePlus Nord CE 5G recht dünn ist, bleibt ein Port für 3,5-mm-Audio an Bord.

Den Akku des Smartphones können Besitzer mit Warp Charge 30T Plus rasch wieder aufladen: Er komme dadurch in nur 30 Minuten von 0 auf 70 %. Zudem wurde laut dem Hersteller die Aufladung über Nacht optimiert, damit das Gerät kürzer auf 100 % stehe und die Gesundheit des Akkus geschont werde.

Preise und Verfügbarkeit

Das OnePlus Nord CE 5G wird abseits des oben erwähnten Core Sales ab dem 21. Juni 2021 angeboten. Die regulären Vorbestellungen auf OnePlus.com starten, ab dem 12. Juni um 11:00 Uhr. Auf Amazon.de beginnen die Vorbestellungen für das OnePlus Nord CE 5G bereits heute um 16:45 Uhr.

RAM ROM Farben Preis Verfügbarkeit Verkaufsdatum 6 GB 128 GB Charcoal Ink 299 Euro Exklusiv auf oneplus.com 21. Juni 8 GB 128 GB Blue Void Charcoal Ink 329 Euro OnePlus.com, amazon.de, DeinHandy.de, Sparhandy.de 21. Juni 12 GB 256 GB Blue Void Charcoal Ink Silver Ray 399 Euro OnePlus.com, amazon.de, DeinHandy.de (außer Silver Ray), Sparhandy.de (außer Silver Ray) 21. Juni

OnePlus Nord CE 5G – Technische Daten