Eurodata bietet Saas-Lösungen für Unternehmen

Eurodata – der Spezialist für SaS Lösungen für alle Firmen

Mit Eurodata ist ein Anbieter für smarte und umfassende Softwarelösungen am Markt, der allen Firmen sowie generell auch kleinen und mittleren Unternehmen cloudbasierte Softwarelösungen für Anforderungen überwiegend im kaufmännischen Bereich. Mit Eurodata gelingt die Digitalisierung im Unternehmen, sodass Arbeitsprozesse effektiver werden und mit einer sicheren Cloudlösung „Made in Germany“ gesichert werden. Das Unternehmen ist seit 1965 aktiv und hat seitdem einen großen zufriedenen Kundenstamm (derzeit über 80.000) erarbeitet, der auf die SasS Lösungssysteme des Dienstleisters vertraut. Das Rechenzentrum der Eurodata ist dabei in Deutschland beheimatet, was gerade für viele der Kunden aus dem Bereich der Steuerberatung, des Handels und vor allem des Tankstellenbereichs ein wichtiges Argument ist – geht es doch um die Sicherung und Speicherung von sensiblen Kunden- und Geschäftsdaten. Die Sicherheit der Cloud gestützten Softwarelösungen von Eurodata zeigt sich auch durch die Zertifizierung des Rechenzentrums in Deutschland.

Top Produkte in der Digitalisierung

Eurodata ist Spezialist dafür, dass die Produkte es den Unternehmen ermöglichen, alle Geschäftsprozesse zu digitalisieren und auch vernetzte Anwendung intern und auch mit Kunden und Geschäftspartnern zu durchzuführen. Dadurch werden viele Arbeitsschritte schneller und sicherer und können auch zuverlässiger jederzeit kontrolliert werden. Die eurodata News informieren aktuell über die neuesten Möglichkeiten, wie Unternehmen für ihre Geschäftsvorgänge die Produkte von Eurodata nutzen können. Alle Web-Dienste werden professionalisiert und mit der hauseigenen IT-Infrastruktur bestmöglich kompatibel gemacht, was auch Kosten und Personal sowie Zeit spart. Über 500 top qualifizierte Mitarbeiter sorgen dafür, dass Eurodata diese Innovationen immer weiter entwickelt und die Kunden optimal betreut.

Mit den Produkten von Eurodata ist auch eine effiziente und flexible Arbeitszeiterfassung und Personaleinsatzplanung kein Problem. Diese Programme werden z.B durch eine Lohnabrechnungssoftware ergänzt. Steuerberater sowie Lohnabrechnungsbüros, die mit der Lohnsoftware arbeiten, können durch das effiziente Zusammenspiel der Programme weitere Mehrwerte erzielen Neben der Beschleunigung der Lohnabrechnung, sparen die Lösungen Kosten an Zeit und Personal und vermeiden Fehler. Auch die Dokumentation erfolgt in Echtzeit digital und rechtssicher.