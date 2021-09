Nur noch bis morgen: „Far Cry 3“ gratis

Im Vorfeld des Veröffentlichung des vielfach erwarteten Spiels „Far Cry 6“ (Anfang Oktober) bietet Ubisoft einen der Vorgänger gratis an. „Far Cry 3“ erschien bereits 2012, gehört aber zu einem der besseren Teile dieser Serie und wird noch bis morgen, den 11. September, auf Ubisofts Gaming-Plattform ‚Connect‘ kostenlos zum Download angeboten.

„Far Cry 3“ ist ein Open-World-Ego-Shooter und der dritte Teil der Far-Cry-Spielreihe. Schauplatz des Spiels sind zwei fiktive Inseln im Pazifik. Der Spieler übernimmt die Rolle von Jason Brody, einem jungen Amerikaner, der bei einer Urlaubsreise mit seinen Freunden in die Hände von Piraten fällt. Nach seiner Flucht aus dem Piratenlager bemüht er sich darum, seine Freunde zu befreien und den Anführer der Piraten, Vaas Montenegro, zu töten.

„Far Cry 3“ baut auf dem Spielkonzept des Vorgängers auf. Zentrales Element ist die weitläufige, frei begehbare Spielwelt, in der dem Spieler zahlreiche Handlungsoptionen offenstehen. Neue Funktionen gegenüber dem Vorgänger sind Tierjagden, Minispiele wie Poker oder Messerwerfen und die Möglichkeit, den eigenen Charakter schrittweise zu entwickeln und mit neuen Fähigkeiten auszustatten.

Von der Presse wurde Far Cry 3 positiv aufgenommen. Tester lobten unter anderem die Neuerungen gegenüber dem Vorgänger, die vielfältigen Möglichkeiten des Spielers und die abwechslungsreiche Gestaltung der Missionen. Große Beachtung erfuhr auch die Handlung. Während einige Pressestimmen sie als unglaubwürdig und oberflächlich kritisierten, bewerteten andere sie aufgrund einiger für Shooter ungewöhnliche Ansätze wie der Einbindung des Method Acting, einer Lehrmethode der Schauspielerei, als innovativ und tiefgründig.

Das Spiel erreichte hohe Verkaufszahlen. Knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung verkündete Ubisoft, von Far Cry 3 zehn Millionen Exemplare verkauft zu haben. Am 18. November 2014 erschien der Nachfolger Far Cry 4. [Quelle: Wikipedia]

„Far Cry 3“ ist nur noch bis Samstag, den 11. September 2021 kostenlos zum Download bei Ubisoft zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Ubisoft