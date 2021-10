realme GT Neo 2 soll bald in Europa starten

realme hat bereits in China das neue Smartphone GT Neo 2 veröffentlicht. Zu einer internationalen Verfügbarkeit äußerte man sich damals jedoch noch nicht. Das realme GT Neo 2 wirkt dabei vor allem im Preis-Leistungsverhältnis recht stark. Es setzt auf einen Qualcomm Snapdragon 870 als SoC, bis zu 12 GByte RAM, bis zu 256 GByte internen Speicherplatz und eine Triple-Hauptkamera mit 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln. Die Frontkamera steht bei 16 Megapixeln. Nun gibt es Angaben zu einer Veröffentlichung außerhalb Chinas und der Preisgestaltung.

Das realme GT Neo 2 bringt außerdem ein AMOLED-Display mit 6,62 Zoll Diagonale und FHD+ als Auflösung mit. Die Bildwiederholrate steht bei 120 Hz. Ab Werk ist Android 11 mit realme UI 2.0 als Betriebssystem an Bord. Für den Akku sind 5.000 mAh angegeben. Letzterer lässt sich mit 65 Watt schnell wieder aufladen. Wie herauszulesen ist, sollen die internationalen Spezifikationen also zu denen in China identisch sein. Der CEO von realme Indien / Europa, Madhav Sheth, hat bereits bestätigt, dass das realme GT Neo 2 Indien erreichen werde. Zu Europa schwieg sich der Manager zwar zunächst aus, laut der Gerüchteküche stehe aber auch bei uns der Launch vor der Tür.

In Indien erscheint das mobile Endgerät noch im Oktober 2021. In Europa könnte es nahezu zeitgleich losgehen. Dabei soll es zum einen eine Variante des realme GT Neo 2 mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz geben. Diese solle etwa 369 Euro kosten. Für die Variante mit 12 GByte RAM und 256 GByte Kapazität soll dann ein Preis von 459 Euro greifen. Als Farbvarianten seien Schwarz, Blau und Grün angedacht – wie in China.

Sollten diese Angaben passen, könnte das realme GT Neo 2 ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Fehlt nur noch die offizielle Bestätigung.

Quelle: MySmartPrice