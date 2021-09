realme GT Neo2: Neues Smartphone mit AMOLED-Display & Snapdragon 870

realme hat ein neues Smartphone vorgestellt: Das realme GT Neo2 richtet sich an Gamer und Anwender mit gehobenen Ansprüchen an die Leistung. Zunächst erscheint es nur in China. Ob noch eine internationale Veröffentlichung folgen wird, ist derzeit offen. Im Inneren des mobilen Endgeräts steckt der Qualcomm Snapdragon 870 als Herzstück. Dem Prozessor stehen wahlweise 6, 8 bzw. 12 GByte RAM und 128 oder 256 GByte Speicherplatz zur Seite. Für den Akku nennt realme 5.000 mAh und die Möglichkeit zur Schnellladung mit 65 Watt.

Anzeige

Man verbaut hier einen AMOLED-Bildschirm auf Basis des Panels Samsung E4. Das Display kommt auf 6,6 Zoll Diagonale, eine Auflösung von FHD+, 120 Hz Bildwiederholrate und 600 Hz Touch-Abtastrate. realme gibt an, dass sich Spitzenhelligkeiten von 1.300 Nits erreichen lassen. An der Vorderseite sitzt natürlich auch eine Selfie-Webcam. Sie ist am linken, oberen Rand in ein Punch-Hole integriert. 16 Megapixel darf sie anlegen. An der Rückseite wartet eine Triple-Kamera mit 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln.

realme gibt ab, dass man eine besonders hochwertige Kühlung verbaut habe. Das soll dafür sorgen, dass Gamer auch unter Volllast möglichst lange auf maximale Leistung setzen können. Dazu soll auch der GT Mode 2.0 beitragen. Dieser spezielle Gaming-Modus sorgt dafür, dass die Ressourcen für das Spielen reserviert werden. Ab Werk dient dabei Android 11 mit der Oberfläche realme UI 2.0 als Betriebssystem.

In China verkauft man das neue realme GT Neo2 in den drei Farben Black Mint, Blue Gradient und Black. Das Modell mit 6 / 128 GByte kostet umgerechnet ca. 316 Euro. Wer auf die maximale Ausstattung mit 12 / 256 GByte setzen möchte, soll umgerechnet etwa 395 Euro zahlen.

Quelle: realme (China)