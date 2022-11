realme 10: Neues Mittelklasse-Smartphone mit AMOLED-Display für 279 Euro

Ab sofort ist das neue Mittelklasse-Smartphone realme 10 in Deutschland erhältlich. Dabei will der chinesische Hersteller, wie Oppo, OnePlus und vivo zu BBK Electronics gehörig, vor allem mit dem Preist-Leistungs-Verhältnis punkten. Denn das realme 10 kostet 279 Euro, bringt aber dennoch ein AMOLED-Display mit 1.000 Nits, 6,4 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate mit. Und auch die restlichen, technischen Daten lesen sich, gemessen am Preis, sehr ordentlich.

Anzeige

So setzt das realme 10 auf den MediaTek Helio G99 als SoC. Dem Prozessor stehen 8 GByte LPDDR4X-RAM und 128 GByte UFS-2.2-Speicherplatz zur Seite. Letzterer lässt sich via microSD um bis zu 1 TByte erweitern. Virtuell lässt sich zudem der RAM, wenn etwas vom Speicher abgezweigt wird, auf 16 GByte erhöhen. Außerdem ist beim realme 10 noch ein Port für 35-mm-Audio an Bord. Punkten möchte man auch mit Corning Gorilla Glass 5, welches den Bildschirm schützt.

Das realme 10 ist ca. 7,95 mm dick und wiegt 178 g. Das Akku mit 5.000 mAh kann mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Dabei ist eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln in ein Punch-Hole integriert. An der Rückseite befindet sich die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, Samsung JN1) plus 2 (Tiefensensor) Megapixeln.

Der Hersteller hebt auch die sogenannten Ultraboom-Lautsprecher hervor, die auf hohen Lautstärken satten Sound bieten sollen. Leider dient ab Werk jedoch noch Android 12 als Betriebssystem, nicht das aktuelle Android 13. Als Benutzeroberfläche ist realme UI 3.0 an Bord.

Im deutschen Handel ist das neue realme 10 ab sofort in den beiden Farben Clash White und Rush Black zum eingangs genannten Preis von 279 Euro erhältlich.