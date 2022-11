„Cyberpunk 2077“ unterstützt ab sofort AMD FSR 2.1

Das Spiel „Cyberpunk 2077“ ist 2020 mit vielen Startschwierigkeiten erschienen: Die Konsolenversionen waren zum Launch extrem verbuggt und viele der vorab versprochenen Funktionen fehlten bei der Veröffentlichung. Doch mit der Zeit konnten die Entwickler von CD Projekt Red nachhelfen und technische Verbesserungen sowie auch ein Next-Gen-Update für die Xbox Series X|S und PlayStation 5 nachreichen. Jetzt kommt auf aktuellen Konsolen und am PC ein weiteres Feature hinzu: Unterstützung für AMD FidelityFX Super Resolution 2.1.

Die Upscaling-Technik steht also sowohl in der PC-Version als auch den Portierungen für die Xbox-Series X|S und PlayStation 5 stramm. Die älteren Xbox One und PlayStation 4 werden jedoch nicht mehr versorgt. Sie erhalten generell keine weiteren Updates mehr. Der Vorteil von AMDs FSR 2.1 liegt dabei darin, dass diese Upscaling-Technik im Gegensatz zu Nvidia DLSS 2 nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden ist. FSR 2.1 lässt sich also nicht nur mit AMD Radeon, sondern auch mit Grafiklösungen von etwa Intel und Nvidia verwenden.

Später soll „Cyberpunk 2077“ im Übrigen auch das neue DLSS 3.0 unterstützen. Jenes beinhaltet nicht nur Upscaling mit Unterstützung durch Machine Learning, sondern auch Zwischenbildberechnung. Im Übrigen erhält das neu verfügbare Update 1.61 für PC und Konsolen natürlich auch zahlreiche weitere Fehlerbehebungen.

Quelle: Cyberpunk