Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G und 680 4G vorgestellt

Qualcomm hat gleich vier neue Prozessoren für mobile Endgeräte vorgestellt. Allerdings handelt es sich teilweise um aufgebohrte Varianten bereits erhältlicher SoCs. So ist das leistungsfähigste der neuen Modelle der Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Die Namensähnlichkeit zum 778G kommt nicht von ungefähr: Im Wesentlichen hat der Hersteller CPU- und GPU-Taktraten angezogen.

Es folgt dann auf dem Fuße der neue Snapdragon 695 5G. Hier habe man die GPU-Leistung um 30 % und die CPU-Leistung um 15 % erhöht, wenn man mit dem Snapdragon 690 vergleiche. Qualcomm spricht zudem von internationaler 5G-Unterstützung dank mmWave- und Sub-6-GHz-Support. Dazu reicht man flugs auch noch den Snapdragon 480 5G. Auch hier ist die Namensähnlichkeit mit dem Snapdragon 480 kein Zufall, denn es wurden die Taktraten angezogen, die technischen Daten sind sonst aber identisch.

Die drei bisher genannten Chips unterstützen allesamt 5G. Doch mit dem Snapdragon 680 4G ist auch ein 4G-Ableger neu im Portfolio. Dieser SoC entsteht im 6-Nanometer-Verfahren. Er rangiert in der Rechenleistung über dem Snapdragon 480 Plus 5G, ist aber eben noch nicht für den neuen Mobilfunkstandard gerüstet. Erste Partner haben bereits Smartphones mit den neuen Prozessoren von Qualcomm in Aussicht gestellt.

Beispielsweise gab Oppo zu Protokoll, bereits an einem Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 695 5G zu werkeln, das innerhalb der nächsten Monate erscheine. Xiaomi will ebenfalls jenes SoC verwenden, hat aber parallel auch ein Smartphone mit dem Snapdragon 778 Plus 5G in der Mache. Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis wir erste Geräte mit den neuen Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G und 680 4G im Handel vorfinden.

Quelle: Qualcomm