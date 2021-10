Raspberry Pi Zero 2 W für 15 US-Dollar vorgestellt

Der Raspberry Pi Zero 2 W ist da! Der neue PC im kleinsten Format kostet gerade einmal 15 US-Dollar – 5 US-Dollar mehr, als das direkte Vorgängermodell. Denn der Raspberry Pi Zero wechselte noch für 10 US-Dollar den Besitzer. Als Basis dient erneut das SoC Broadcom BCM2710A1, das man auch aus dem Raspberry Pi 3 kennt. Allerdings hat man den Takt auf 1 GHz gesenkt. Ebenfalls an Bird sind 512 MByte LPDDR2-RAM. Eine Version mit 1 GByte werde es laut dem Anbieter nicht geben.

Wegen der Halbleiterkrise rechnet Raspberry Pi damit, 2021 rund 200.000 Einheiten des Raspberry Pi Zero 2 W auszuliefern. Im ersten Halbjahr 2022 sollen dann 250.000 Einheiten dazustoßen. Wer The MagPi abonniert hat, erhält ein Exemplar des Geräts kostenlos. Das gilt auch für neue Abonnenten.

Technische Eckdaten des Raspberry Pi Zero 2 W

Broadcom BCM2710A1, Quad-Core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 @ 1 GHz)

512MB LPDDR2 SDRAM

2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE

1x USB 2.0 mit OTG

HAT-compatible 40 pin I/O header footprint

microSD-Slot

Mini HDMI

Composite video und Reset-Pin-Solder-Points

CSI-2-Kamera-Connector

H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30)

OpenGL ES 1.1, 2.0 Graphics

Die meisten Cases des Zero sollten auch für den Zero 2 W passen, so Raspberry Pi. Dank der verbesserten Kühlung rechne man aber damit, dass der Zero 2 W seine Leistung über längere Dauer halten sollte. Auch ein neues Netzteil geht dabei in den Handel. Es kostet 8 US-Dollar und setzt auf Micro-USB. Das Netzteil ist auch für die Raspberry Pi 3B und 3B+ geeignet.

Wer an dem neuen Raspberry Pi Zero 2 W Interesse hat, findet ihn ab sofort bei autorisierten Resellern.

