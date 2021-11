Xiaomi Loop LiquidCool: Neue Kühllösung soll Smartphones Beine machen

Xiaomi hat eine neue Kühlungs-Technik für mobile Endgeräte vorgestellt: Loop LiquidCool. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Abwandlung des Vapor-Chamber-Prinzips. Es wird also eine Flüssigkeit in einer Dampfkammer eingesetzt, welche durch die Abwärme der verbauten Chips verdampft, dann an eine kühlere Stelle abgeführt wird, kondensiert und dann wieder kühlen kann. Hier will Xiaomi aber gehörige Fortschritte erreicht haben.

Allerdings wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir diese Technologie wirklich in der Praxis im Einsatz erleben werden. Laut Xiaomi rechne man mit der Massenproduktion der neuen Kühllösung für das zweite Halbjahr 2022. Man habe aber einen Prototyp bereits in einem entsprechend modifizierten Xiaomi Mix 4 verwendet. Dabei habe man im direkten Vergleich mit der regulären Version im Spiel „Genshin Impact“ bei 60 fps und maximalen Einstellungen bei 30 Minuten zocken nur maximale Temperaturen von 47,7° erreicht. Die Temperatur sei im Durchschnitt dank Loop Liquid Cool um 8,6° niedriger gewesen, als am regulären Mix 4.

Laut Xiaomi erreiche man in einigen Szenarien schlichtweg die zweifache Kühlleistung bisheriger Vapor-Chamber-Lösungen. Ausschlaggebend sei da ein Tesla-Ventil, welches es ermögliche, dass Flüssigkeit aus einer Richtung durchgehe, Dampf aber nur in die andere Richtung abgeführt werde. Das optimiere den Hitzefluss. Als Vorbild für die eigene Kühllösung habe man generell Pendants aus der Raumfahrt gewählt. Loop LiquidCool nutze die Kapillarwirkung, um eine flüssige Kühlsubstanz gezielt zu Hitzequellen zu leiten. Die Substanz verdampfe dann eben durch die Abwärme und werde an kühlere Punkte abgeführt. Dort werde die Hitze abgegeben und der Kreislauf beginne nach der Kondensation erneut.

Laut Xiaomi habe man die bisher effizienteste Smartphone-Kühllösung überhaupt entwickelt. Sie sei laut dem chinesischen Hersteller auch hochgradig anpassbar und könne in unterschiedlichen Varianten auf das Innenleben eines Smartphones optimiert werden – etwa je nach Größe des Akkus oder der Kamerasensoren. Versprochen wird hier also viel. Ob Loop LiquidCool die vollmundigen Ankündigungen einhält, erfahren wir dann Ende 2022.

Quelle: Xiaomi Blog