„Dead by Daylight“ derzeit gratis bei Epic Games

Diese Woche gibt es bei Epic Games ein Survival-Horror-Videospiel gratis, bei dem der Spieler als wilder Killer vier Überlebende jagt. Diese können entweder kooperieren oder sich individuell verstecken oder anderweitig dem Jäger entkommen. Dabei haben sie durch ihre Dritte-Person-Perspektive einen besseren Überblick, wohingegen der Killer aus der Ich-Perspektive spielt.

„Dead by Daylight“ wurde von Behaviour Interactive entwickelt und erschien 2016 als asymmetrisches Survival-Horror-Videospiel für Windows. In den darauf folgenden Jahren folgten Versionen für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie mobile Versionen für Android und iOS. Mittlerweile ist es auch im Microsoft-Store erwerbbar und mit dem Xbox Game Pass spielbar. Dazu wurde es letztes Jahr für Xbox Series und die PlayStation 5 veröffentlicht.

„Dead by Daylight“ ist ein Mehrspieler-Actionspiel, in welchem ein Killer vier Überlebende durch eine Karte jagt. Die Überlebenden hingegen müssen vor dem Killer flüchten und aus dem Gebiet entkommen. Die Spieler übernehmen hierbei die Rollen der Killer und Überlebenden. Das Spiel endet, wenn alle Spieler tot oder geflüchtet sind. Die Überlebenden spielen in der Third-Person-Perspektive, während der Killer in der Egoperspektive spielt. Die Spieler bekommen zusätzlich eine Visualisierung der Quelle von lauten Geräuschen.

Die Spielwelt wird prozedural aufgebaut und basiert auf einer von sieben Spielwelt-Vorlagen, welche Atmosphäre, Umgebungselemente sowie generelle Lichtstimmung festlegen. Welche dieser Vorlagen für die Runde genutzt wird, ist zufällig. Die Wahrscheinlichkeiten für diese Vorlagen können durch bestimmte Opfergaben, welche vor Spielbeginn im Inventar des Spielers ausgewählt werden können, aber nach einmaligem Gebrauch vernichtet sind, beeinflusst werden, sodass die Runde mit höherer Wahrscheinlichkeit in einer Spielwelt auf Basis der Vorlage der Opfergabe stattfindet. [Quelle: Wikipedia]

„Dead by Daylight“ ist noch bis Donnerstag, den 9. Dezember 2021 gratis zum Download im Epic Games Store zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

