Razer stellt RGB-Kühler für Smartphones mit iOS und Android vor

Razer hat für mobile Gamer ein neues Accessoire in petto: Der Razer Phone Cooler Chroma ist ein Lüfter, der sich an der Rückseite von Smartphones befestigen lässt. Das geht im Falle aktueller Apple iPhone via MagSafe und bei älteren Apple-Smartphones bzw. Android-Geräten mit einer Universalklemme. Zusätzlich muss der Lüfter aber auch noch via USB-C mit Strom versorgt werden. Dann soll er das Gerät mit bis zu 6.400 RPM bei einer Lautstärke von maximal 30 dB herunterkühlen.

Wie effizient das am Ende ist, lässt sich natürlich schwer sagen. Eigentlich kommt es auf eine effiziente Kühlung im Inneren des Smartphones an, an der Außenseite lässt sich wohl nur begrenzt etwas ausrichten. Vielleicht kann der Razer Phone Cooler Chroma aber natürlich auch das Zünglein an der Waage sein. So gibt es ja auch andere Hersteller wie Asus oder RedMagic, die derartige Kühllösungen anbieten – aber dann jeweils nur für ihr eigenen Modelle. Der Razer Phone Cooler Chroma ist natürlich ein Universalgerät.

Razer bietet seinen Smartphone-Lüfter für 60 US-Dollar an. RGB-Beleuchtung ist natürlich auch an Bord, die können Interessierte dann via Bluetooth regeln. Der Lüfter arbeitet mit sieben Blades. Bestellbar ist dieses Accessoire für mobile Endgeräte bereits direkt über den Hersteller. Vielleicht erreicht man mit dem Razer Phone Cooler Chroma ja eine gewisse Gruppe von Enthusiasten.

Quelle: Razer