Motorola Moto Edge X30: Das erste Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ist da

Wir hatten schon im Vorfeld darüber berichtet, nun ist es offiziell: Motorola hat in China das neue Smartphone Moto Edge X30 vorgestellt. Dabei handelt es sich um das erste mobile Endgerät mit dem neuen Premium-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Des Weiteren nutzt das Smartphone ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, HDR10+, 144 Hz Bildwiederholrate, 576 Hz Touch-Abtastrate und FHD+ als Auflösung.

Anzeige

Es gibt auch eine Variante, bei welcher die Selfie-Kamera unter dem Display sitzt. So oder so handelt es sich dabei um eine Cam mit 60 Megapixeln. An der Rückseite wiederum befindet sich eine Triple-Kamera mit zweimal 50 Megapixeln (Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel) sowie 2 Megapixeln (Makro). Die Kamera kann auch 8K-Videos aufzeichnen und RAW-Dateien anfertigen. Folgende Ausführungen des Motorola Moto Edge X30 kommen in China auf den Markt:

Motorola Moto Edge X30 mit 8 GByte RAM / 128 GByte Speicherplatz: umgerechnet ca. 442 Euro

Motorola Moto Edge X30 mit 8 GByte RAM / 256 GByte Speicherplatz: umgerechnet ca. 469 Euro

Motorola Moto Edge X30 mit 12 GByte RAM / 256 GByte Speicherplatz: umgerechnet ca. 495 Euro

Motorola Moto Edge X30 mit 12 GByte RAM / 256 GByte Speicherplatz und Under-Display-Kamera: umgerechnet ca. 557 Euro

Dabei verbaut Motorola LPDDR5-RAM und UFS-3.1-Speicherplatz. Zudem unterstützt das Smartphone „Ready for 3.0“, wodurch der nahtlose Anschluss an einen TV oder Monitor möglich ist. Ab Werk dient Android 12 mit My UI 2.0 als Betriebssystem. Auch Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sind integriert. Das Motorola Moto Edge X30 wiegt 194 Gramm und verbirgt auch einen Akku mit 5.000 mAh und 68-Watt-Schnellladung.

Ob und wann das Motorola Moto Edge X30 auch in Europa erscheinen wird, wissen wir aktuell nicht. Klar ist, dass auch 5G und NFC vorhanden sind. In Sachen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ist man somit nun doch Xiaomi zuvor gekommen.

Quelle: TechRadar