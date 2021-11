Xiaomi 12: Erste Informationen zum kommenden Smartphone-Flaggschiff

Das Xiaomi 12 wird das neue Smartphone-Flaggschiff des chinesischen Herstellers für 2022. Auf den Zusatz „Mi“ verzichtet das Unternehmen mittlerweile, wie auch schon die Xiaomi 11T und 11T Pro bewiesen haben. Das kommende Xiaomi 12 soll sogar möglicherweise noch Ende 2021 vorgestellt werden, um direkt zum Start ins neue Jahr verfügbar zu sein. Wie üblich, geht es da aber erst einmal in China los.

Arbeitete das Xiaomi Mi 11 noch mit einem Kamerasensor mit 108 Megapixeln, so solle der Xiaomi 12 auf 50 Megapixel zurückfallen. Was nach einem Downgrade aussehe, sei aber keines. Denn es soll ein physisch größerer Sensor zum Einsatz kommen, der dann folgerichtig mehr Licht aufnehmen kann und entsprechend eine bessere Bildqualität liefert. Die schiere Anzahl der Megapixel sagt da also am Ende nicht mehr alles über das Gesamtbild aus.

Auch für den Bildschirm gibt es wohl eine Anpassung: Statt QHD+ (Xiaomi Mi 11) solle das Xiaomi 12 nur noch mit FHD+ auflösen. Wir vermuten, dass man das so handhabt, um längere Akkulaufzeiten zu erreichen. Denn da enttäuschte das Xiaomi Mi 11 weitgehend. Möglich, dass Xiaomi aber dann ein 12 Pro mit 1440p aus dem Hut zaubert. Ansonsten soll das Design des Xiaomi 12 nahe am Vorgängermodell verbleiben. Abermals setze man ein AMOLED-Display mit einem Punch-Hole für die Frontkamera und einen Under-Display-Fingerabdruckscanner ein. Vor allem der Kamerahügel auf der Rückseite werde neue gestaltet, siehe auch das Artikelbild.

Zudem könnte sich das Xiaomi 12 mit 100 Watt schnell aufladen lassen. Als SoC dürfte ein neuer Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm dienen. Mehr erfahren wir sicherlich bald.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)