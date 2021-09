Xiaomi 11T und 11T Pro starten in Deutschland

Xiaomi hat diese Woche zwei neue Mittelklasse- bzw. Oberklasse-Smartphones vorgestellt: die Xiaomi 11T und 11T Pro. Nicht nur Apple versorgt die Anwender also mit neuen Optionen. Dabei lässt Xiaomi den früheren Namenszusatz „Mi“ mittlerweile weg. Die Xiaomi 11T und 11T Pro weisen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf, weichen aber in einigen Punkten doch voneinander ab. Etwa setzt das Xiaomi 11T auf den MediaTek Dimensity 1200 Ultra als SoC und verwendet LPDDR4X-RAM. Außerdem lädt dieses Smartphone „nur“ mit 67 Watt. Das 11T Pro verwendet den Qualcomm Snapdragon 888, LPDDR5-RAM und kann mit bis zu 120 Watt laden.

Ein weiterer Unterschied: Beide Smartphones verwenden zwar AMOLED-Displays mit 6,67 Zoll Diagonale und FHD+ als Auflösung bzw. 120 Hz Bildwiederholrate, nur das 11T Pro wirft aber neben HDR10+ auch Dolby Vision in die Waagschale. Nur die Lautsprecher des Xiaomi 11T Pro sind zudem von Harman Kardon mitentwickelt worden. Die genannten Abweichungen in der Technik führen freilich auch zu unterschiedlichen Preisen. Das Xiaomi 11T kostet in der Version mit 8 GByte RAM + 128 GByte Kapazität 549,90 Euro. Mit 8 GByte RAM + 256 GByte Speicherplatz kostet das 11T 599,90 Euro (UVP).

Hingegen steht das Xiaomi 11T Pro in der Version mit 8 GByte RAM + 128 GByte Speicherplatz bei 649,90 Euro. Die Variante mit 8 GByte + 256 GByte Kapazität kostet 699,90 Euro (UVP). Das Xiaomi 11T Pro und das Xiaomi 11T sind jeweils in drei Farben mit gebürstetem Finish erhältlich: Meteorite Gray, Moonlight White und Celestial Blue. Vorbesteller erhalten zum Kauf des Geräts eine Mi Watch gratis dazu, solange der Vorrat reicht.

Technische Daten Xiaomi 11T Pro

Display: 6,67 Zoll, AMOLED, 120 Hz, FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel), Dolby Vision, HDR10+

Betriebssystem: Android 11 mit MIUI 12.5

SoC: Qualcomm Snapdragon 888

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GByte LPDDR5

Speicherplatz 128 / 256 GByte (UFS 3.1)

Hauptkamera: 108 (Weitwinkel, f/1.75) + 8 (Ultra-Weitwinkel, f/2.2, FOV 120°) + 5 (Telemakro, f/2.4) Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Akku: 5.000 mAh mit 120-Watt-Schnellladung

Schnittstellen: Dual-SIM, 4G / 5G LTE, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, Infrarot

Besonderheiten: Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Zertifizierung by Harman Kardon,

Fingerabdruckscanner an der Seite

Farben: Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue

Lieferumfang: Xiaomi 11T Pro 5G, 120-W-Netzteil & USB-C-Ladekabel, SIM-Werkzeug, USB-C-zu-3,5-mm-Klinke-Adapter, antibakterielle Schutzhülle, Benutzerhandbuch und Garantiekarte

Preis: 649,90 Euro (8 + 128 GB) bzw. 699,90 Euro (8 + 256 GByte)

Technische Daten Xiaomi 11T

Display: 6,67 Zoll, AMOLED, 120 Hz, FHD+ (2.400 x 1.080 Pixel), HDR10+

Betriebssystem: Android 11 mit MIUI 12.5

SoC: MediaTek Dimensity 1200 Ultra

GPU: Mali-G77 MC9

RAM: 8 GByte LPDDR4X

Speicherplatz 128 / 256 GByte (UFS 3.1)

Hauptkamera: 108 (Weitwinkel, f/1.75) + 8 (Ultra-Weitwinkel, f/2.2, FOV 120°) + 5 (Telemakro, f/2.4) Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Akku: 5.000 mAh mit 67-Watt-Schnellladung

Schnittstellen: Dual-SIM, 4G / 5G LTE, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS, Infrarot

Besonderheiten: Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Zertifizierung, Fingerabdruckscanner an der Seite

Farben: Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue

Lieferumfang: Xiaomi 11T, 67-W-Netzteil & USB-C-Ladekabel, SIM-Werkzeug, USB-C-zu-3,5-mm-Klinke-Adapter, antibakterielle Schutzhülle, Benutzerhandbuch und Garantiekarte

Preis: 549,90 Euro (8 + 128 GB) bzw. 599,90 Euro (8 + 256 GByte)

Quelle: Xiaomi