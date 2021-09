Android 12.1: Angeblich mit speziellen Anpassungen für Foldables

Android 12 steht in den Startlöchern. Eine Developer Preview des kommenden Betriebssystems für mobile Endgeräte steht Entwicklern schon seit einiger Zeit zur Verfügung. Einige Hersteller wie Oppo, OnePlus oder Xiaomi führen auch bereits geschlossene Betas mit der Software durch. Doch schon soll ein Upgrade in der Entwicklung sein. Android 12.1 sei ein spezieller Zwischenschritt mit Optimierungen für Foldables.

Während Android 12 am 4. Oktober 2021 erscheinen soll, ist ein Starttermin für Android 12.1 noch völlig offen. Optimiert werde hinter den Kulissen beispielsweise an der Taskbar, was an einem Foldable wie beispielsweise dem Samsung Galaxy Z Fold3 natürlich viel Sinn ergibt. Zudem soll Google auch noch ein eigenes Foldable in der Mache haben, das als Pixel Fold erscheinen könnte. Man sagt dem Gerät eine Diagonale von 7,57 Zoll nach.

Auch soll Android 12.1 nach ersten Hinweisen im Code vom Android 12 neue Animationen für die Systemoberfläche mitbringen, die beim Auseinanderfalten für etwas visuelles Flair sorgen können. Vieles zu Android 12.1 bleibt aber aufgrund des frühen Stadiums noch offen. Mehr Optimierungen für die wachsende Nische der Foldables würden definitiv bei Besitzern derartiger Geräte willkommen sein. Eine optimierte Software-Erfahrung könnte die Kundenzufriedenheit erhöhen und auch mehr neue Nutzer anlocken.

Quelle: XDA-Developers