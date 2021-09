Agon Pro: Neue Gaming-Monitore mit HDMI 2.1 von AOC starten ab 489 Euro

AOC hat zwei neue Gaming-Monitore seiner Reihe Agon Pro vorgestellt. Mit den Bildschirmen wolle man laut Unternehmen E-Sportler und ambitionierte Gaming-Fans abholen. Die IPS-Monitore unterstützen HDMI 2.1, was insbesondere für Konsolenspieler wichtig sein dürfte, HDR und 1 ms (GtG) Reaktionszeit. Neu sind konkret die beiden Modelle AG324UX (4K @ 144 Hz, 31,5 Zoll) mit VESA DisplayHDR HDR400 und der AG274FZ (FHD @ 260 Hz, 27 Zoll).

Zu erwähnen ist, dass er Agon Pro AG324UX seine 144 Hz via DisplayPort 1.4 mit DSC erreicht. Via HDMI 2.1 sind, z. B. in Verbindung mit einer PlayStation 5 oder Xbox Series X, 4K bei 120 Hz möglich. Auch AMD FreeSync Premium Pro und Nvidia G-Sync (kompatibel) finden Unterstützung. Der AG324UX deckt 99,8 % des DCI-P3-Farbraums ab. Für Klang sollen Stereo-Lautsprecher mit 8 Watt sorgen. Ebenfalls integriert ist ein Port für USB-C mit 90 Watt Leistung, über den also auch mobile Endgeräte aufgeladen werden können.

Mit an den 4-Port-USB-3.2-Hub des Monitors angeschlossenen Peripheriegeräten und dem integrierten KVM-Switch können Gamer mit einer Tastatur und Maus auch zwei PCs parallel steuern. Eine RGB-Beleuchtung auf Vorder- und Rückseite ist zusätzlich an Bord. Für mehr Ergonomie lässt sich das Display in der Höhe verstellen, drehen, schwenken und neigen.

Hinzu kommt der AOC Agon Pro AG274FZ mit nativer FHD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel), einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz (über DP 1.4), die auf 260 Hz übertaktet werden kann, und einer Reaktionszeit von abermals 1 ms (GtG). Die anpassbare RGB-Beleuchtung, zwei 5-W-Lautsprecher mit DTS-Sound und ein USB-Hub mit vier Anschlüssen sollen für Vielseitigkeit sorgen. Um Ruckeln und Tearing zu vermeiden, unterstützt der Monitor Adaptive-Sync. Dieser Monitor deckt den sRGB-Farbraum zu 110,5 % ab und ist mit DisplayHDR 400 zertifiziert.

Die neuen Gaming-Monitore Agon Pro von AOC sind ab sofort zu den unverbindlichen Preisempfehlungen von 1.139,00 Euro / 1.239,00 CHF (AG324UX) beziehungsweise 489,00 Euro/ 529,00 CHF (AG274FZ) im Handel zu haben.

Quelle: Pressemitteilung