Amazon Kindle Paperwhite: Drei neue Modelle des E-Book-Readers

Amazon veröffentlicht drei neue E-Book-Lesegeräte: den neuen Kindle Paperwhite, einen technisch identischen Kindle Paperwhite Kids für Kinder sowie auch den Kindle Paperwhite Signature Edition. Letztere ist das neue Flaggschiff der Reihe. Als Mehrwerte bringt man gegenüber der regulären Version kabellose Qi-Aufladung, einen Lichtsensor zur automatischen Anpassung der Beleuchtung und auch 32 GByte Speicherkapazität mit.

Anzeige

Der reguläre Kindle Paperwhite verzichtet auf kabellose Aufladung sowie den genannten Lichtsensor. Außerdem muss er sich mit 8 GByte Kapazität begnügen. Das führt freilich auch zu unterschiedlichen Verkaufspreisen. Der Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition kostet 189,99 Euro. Die Standard-Ausführung wird ab sofort zur Vorbestellung für 129,99 Euro angeboten. Gemeinsam ist beiden Modellen ein E-Ink-Display mit 6,8 Zoll Diagonale und 300 ppi als Pixeldichte. Auch ein Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur ist bei beiden Varianten an Bord.

Laut Amazon betrage die Akkulaufzeit ca. 10 Wochen. Zudem sei bei den neuen Modellen ein um bis zu 20 % schnelleres Umblättern der Seiten möglich. Das habe man durch neue Hardware und eine optimierte Benutzeroberfläche erreicht. Kunden, die einen neuen Kindle Paperwhite vorbestellen oder kaufen, können sich für 3 Monate Kindle Unlimited ohne weitere Kosten sichern. Im Übrigen sei der Bildschirmrand auf 10,2 mm geschrumpft. Auch werden die neuen Modelle um ca. 10 % heller als die letzte Generation.

Bei Aufladung via USB-C soll der Akku in rund 2,5 Stunden wieder befüllt sein. Zudem sind die Kindle Paperwhite nach IPX8 zertifiziert und damit resistent gegen Wasser. Die neue Benutzeroberfläche biete nun schnelleren Zugriff auf die Bibliothek und erweiterte Filter- und Sortierfunktionen. Auf Wunsch können Käufer mithilfe der Kindle-App für iOS und Android ein mit dem Smartphone gekoppeltes Kindle-Paperwhite-Gerät einrichten. Außerdem lasse sich laut Amazon mit einem Wisch vom oberen Bildschirmrand nach unten auf die Einstellungen zugreifen. So können Funktionen wie die Bildschirmhelligkeit, der Flugzeugmodus oder der Dunkelmodus eingestellt werden. Diese neuen Softwarefunktionen folgen aber erst über ein nachträgliches Update.

Dazu stößt erstmal auch ein Kindle Paperwhite Kids. Dieser ist technisch identisch zum regulären Modell, kostet allerdings 20 Euro mehr – also 149,99 Euro. Dafür erhalten Käufer zusätzlich eine kinderfreundliche Hülle, ein Jahr Amazon Kids+ und eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie. Durch das Kids+-Abonnement besteht Zugriff auf Zusatzfunktionen wie einen Vokabeltrainer und Abzeichen, die Kinder zum Lesen ermuntern sollen. Zudem bündelt Kids+ allerlei kindgerechte Bücher und Hörbücher.

Eltern dürfen sich über ein Eltern-Dashboard einklinken und z. B. Leseziele festlegen und Filter für Inhalte anknipsen. Bei Bedarf kann auch eine Schlafenszeit eingerichtet werden. Für den Kindle Paperwhite Kids stehen Hüllen in drei Designs: Schwarz, Juwelenwald und Robotertraum zur Verfügung. Lederhüllen für die neuen Kindle Paperwhite werden in den Farben Lavendel, Schwarz, Marineblau und Merlotfarben angeboten. Stoffhüllen sind in den Farben Marineblau, Lavendel und Schwarz erhältlich. Hinzu kommen helle oder dunkle Korkhüllen.

Preise und Verfügbarkeit

Kindle Paperwhite Kids – 149,99 Euro, Vorbestellungen ab heute, Auslieferung ab 27. Oktober 2021

Kindle Paperwhite – 129,99 Euro, vorbestellbar ab heute, Auslieferung ab 27. Oktobr 2021

Kindle Paperwhite Signature Edition – 189,99 Euro, vorbestellbar ab heute, Auslieferung ab 10. November 2021

[amazon bestseller=“kindle paperwhite“ items=“5″ template=“table“]