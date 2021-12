Xiaomi Redmi Watch 2 Lite und Redmi Buds 3 starten in Deutschland

Xiaomi veröffentlicht am 13. Dezember 2021, am nächsten Montag, die beiden Wearables Redmi Watch 2 Lite und Redmi Buds 3. Beide Geräte sind eher im Einstiegssegment zu Hause. So kosten die In-Eat-Kopfhörer Redmi Buds 3 49,99 Euro und kommen ohne ANC aus. Die Smartwatch Redmi Watch 2 Lite nutzt ein proprietäres Betriebssystem, beherrscht aber immerhin GPS, könnte also etwas für Läufer sein.

Xiaomi bewirbt die Einstiegs-Smartwatch auch mit ihren über 100 Fitness-Modi sowie der kontinuierlichen Pulsmessung. Sie kostet 69,99 Euro. Auch ein SpO2-Sensor ist an Bord. Im Bezug auf die Redmi Buds 3 ist wiederum noch zu erwähnen, dass sie immerhin 12-mm-Treiber verwenden, was recht groß für In-Ear-Hörer ist. Möglicherweise können sie beim Klang also durchaus punkten.

Unten haben wir die technischen Daten noch jeweils zusammengefasst.

Redmi Watch 2 Lite – Technische Daten:

1,55 Zoll LC-Display, 320 x 260 Pixel

Bluetooth 5.0

SpO2-Sensor, kontinuierliche Pulsmessung, Accelerometer, Gyroskop, Kompass

GPS, GLONASS, Galileo, BDS

Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit

Akkukapazität: 262 mAh

100 Fitness-Modi

17 professionelle Fitness-Modi (HIIT, Yoga, etc.)

5 ATM wasserdicht

Gewicht: 35 g

Maße: 41,2 x 35,3 x 10,7 mm

Anpassbares Armband (140 bis 210 mm)

Kompatibel zu Smartphones ab Android 6.0 bzw. Apple iOS 10.0

Preis: 69,99 Euro

Redmi Buds 3 – Technische Daten