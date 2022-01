Huawei P50 Pocket: Klapphandy startet am 26.01.2022 in Deutschland

Huawei hatte es für den chinesischen Markt ja schon angekündigt: Das Klapphandy bzw. Foldable P50 Pocket. Zu jenem Zeitpunkt war aber noch offen, ob uns das mobile Endgerät auch in Deutschland erwarten könnte. Mit dieser Ungewissheit räumt die deutsche Abteilung des Herstellers nun auf. So hat man via Facebook bestätigt, dass das Huawei P50 Pocket am 26. Januar 2022 in Deutschland erscheinen wird.

Weitere Details gibt man aber noch nicht heraus. Dadurch ist auch offen, ob auch das P50 Pocket Premium bei uns auf den Markt kommt. Das zuletzt genannte Modell bietet mehr RAM und Speicherplatz sowie eine Aufhübschung des Designs. Als Prozessor dient so oder so der Qualcomm Snapdragon 888 4G. 5G fehlt also. Zudem kommen zwei OLED-Bildschirme zum Einsatz. Ein kleiner Screen sitzt an der Außenseite. Er kann kleinere Inhalte anzeigen – z. B. über Widgets Wetterinformationen oder die Uhrzeit. Ausgeklappt sieht man dann den inneren Bildschirm mit stolzen 6,9 Zoll Diagonale.

Das Huawei P50 Pocket bringt drei Kameras an der Rückseite mit: eine für Weitwinkel, eine für Ultra-Weitwinkel- und eine für „Spektrum“-Aufnahmen. Die zuletzt genannte Kamera dient wohl der verbesserten Farbdarstellung. Das Huawei P50 Pocket ist zusammengeklappt 15,2 mm dick. Auseinandergeklappt sind es 7,2 mm. 190 Gramm wiegt das Smartphone laut Datenblatt.

In China kostet das P50 Pocket ab umgerechnet ca. 1.255 Euro. Es ist dort in Schwarz und Weiß zu haben. In Deutschland dürfte der Preis aufgrund hiesiger Steuern noch etwas höher ausfallen. Die technischen Daten haben wir unten gebündelt.

Huawei P50 Pocket – Technische Daten

Display (Hauptbildschirm): 6,9 Zoll, OLED, 120 Hz, FHD+ (2.790 x 1.188 Pixel), 300 Hz Touch-Abtastrate, PWM-Dimming mit 1.440 Hz

Display (Cover-Screen): 1,04 Zoll, 60 Hz, 340 x 340 Pixel, 120 Hz Touch-Abtrastrate

SoC: Qualcomm Snapdragon 888 4G

GPU: Adreno 660

Betriebssystem: EMUI 12

RAM und Speicherplatz: 8 + 256 GByte (Pocket) bzw. 12 + 512 GByte (Pocket Premium Edition)

Triple-Hauptkamera: 40 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 32 (Ultra-Spekrum-Kamera)

Frontkamera: 10,7 Megapixel

Akku: 4.000 mAh (Schnellladung mit 40 Watt)

Schnittstellen: 4G LTE (mit Band 20), Dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C (2.0), NFC, GPS, Fingerabdruckscanner

Lieferumfang: Smartphone, Kurzanleitung, SIM-Nadel, Garantiekarte, Premium-Edition-Karte (nur Pocket P50 Pocket Premium)

Quelle: Huawei (Facebook)